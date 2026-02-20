menu
Seguridad Ciudadana

Cercado de Lima: policía desaparece en el río Rímac cuando intentó rescatar a un perro

Rotafono de RPP | Un agente de la División de Emergencia de la Policía Nacional ingresó al río Rímac para atrapar al can, a la altura del puente Rayito de Luz, pero fue arrastrado junto con el animal por la corriente tras soltarse de la soga que lo sujetaba.
| | Laura Urbina Saldaña
Un ciudadano grabó el preciso instante cuando el policía fue arrastrado por la corriente del río Rímac.
Un ciudadano grabó el preciso instante cuando el policía fue arrastrado por la corriente del río Rímac. | Fuente: Cortesía

El suboficial de segunda de la Policía Nacional, Patrick Hiroshi Ospina Orihuela, desapareció esta mañana, luego de que fuera arrastrado por la corriente del río Rímac, cuando intentó rescatar a un perro, según confirmaron fuentes de la institución policial.

A través del Rotafono de RPP, ciudadanos reportaron que un perrito estaba atrapado en medio del río Rímac, bajo el puente Rayito de Luz. El animal se sostenía sobre una llanta a las seis de la mañana.

Tras el pedido de ayuda, la División de Emergencia de la Policía Nacional acudió a la zona, el agente Patrick Ospina se puso los implementos de seguridad, bajó y caminó sobre el río para atrapar al can. 

Según un video enviado al Rotafono de RPP, el efectivo policial ingresó al río y después de caminar unos metros se quitó la soga conocida como línea de vida que era sostenida en una baranda del puente para alcanzar al animal, pero cuando lo tuvo en brazos lamentablemente fue arrastrado junto con el can por la corriente del río Rímac.

La Policía Nacional informó que se han iniciado las labores de búsqueda a lo largo del río Rímac, a la altura del Callao. Hasta el momento solo han encontrado el chaleco que usaba el efectivo policial y no hay rastros del perro. 


Ciudadanos informaron que un perrito se encontraba atrapado en medio del río Rímac, en Cercado de Lima.
Ciudadanos informaron que un perrito se encontraba atrapado en medio del río Rímac, en Cercado de Lima. | Fuente: Rotafono
Sepa más:
Policía desaparece Río Rímac Rotafono Rescate de perro Lima Policía Nacional
