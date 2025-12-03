Chorrillos: conductor de un bus de transporte público es asesinado y una pasajera resulta herida [VIDEO]

Dos sujetos desconocidos que iban a bordo de una moto asesinaron al conductor de un buen de transporte público de la empresa Etcimosa, conocida como la ruta 20 y una pasajera resultó herida. Este hecho ocurrió en la avenida La Chira, situada en la zona de Nueva Caledonia, en el distrito limeño de Chorrillos.
El hombre que iba al volante avanzaba por esta avenida mientras estos dos delincuentes lo venían siguiendo. Finalmente, le dispararon por el lado derecho, según comentaron transeúntes y vecinos del lugar, quienes trasladaron al conductor al centro de salud más cercano, pero cuando llegó solo certificaron su deceso.
La víctima fue identificada como Andrés Caira Caicca, de 43 años; mientras que el estado de salud de la pasajera es reservado. La policía, por su parte, indicó que esta compañía de transportes ya había sido extorsionada y algunos de sus conductores ya habían resultado perjudicadas.
Cabe resaltar que el conductor ya tenía varios años trabajando en esta empresa y era un padre de familia. Según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, 56 conductores han sido asesinados en este 2025 en Lima Metropolitana y el Callao; una cifra que se incrementa con lo acontecido esta tarde.
La Fiscalía señaló que la mayoría de los ataques “responde al mismo patrón”; es decir, que los ladrones o asesinos se transportan en motocicleta y los disparos son directamente hacia los conductores.
