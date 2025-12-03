Chorrillos: conductor de un bus de transporte público es asesinado y una pasajera resulta herida [VIDEO]

Dos sujetos desconocidos que iban a bordo de una moto asesinaron al conductor de un buen de transporte público de la empresa Etcimosa, conocida como la ruta 20 y una pasajera resultó herida. Este hecho ocurrió en la avenida La Chira, situada en la zona de Nueva Caledonia, en el distrito limeño de Chorrillos.

El hombre que iba al volante avanzaba por esta avenida mientras estos dos delincuentes lo venían siguiendo. Finalmente, le dispararon por el lado derecho, según comentaron transeúntes y vecinos del lugar, quienes trasladaron al conductor al centro de salud más cercano, pero cuando llegó solo certificaron su deceso.

La víctima fue identificada como Andrés Caira Caicca, de 43 años; mientras que el estado de salud de la pasajera es reservado. La policía, por su parte, indicó que esta compañía de transportes ya había sido extorsionada y algunos de sus conductores ya habían resultado perjudicadas.