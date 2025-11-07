Comas: adulto denuncia el robo de su carro y extorsionador le pide 3000 soles para recuperarlo [VIDEO]

¿Cómo sucedió el robo del auto?

El señor contó que aquel día dejó su automóvil estacionado en la vía permitida y los videos se ve que al promediar las 12.30 p. m. un sujeto que pasaba por calle se dirige al carro y luego un mototaxi se pone detrás. Segundos posteriores, este hombre abre rápidamente la puerta y el vehículo de tres ruedas se da la vuelta y se va.

Luego, el automóvil de Luis Herrada sale de la vía con este individuo en el timón y se dirige hacia rumbo desconocido. El dueño aseguró que hay una tercera persona que está ahí todo el tiempo para avisar a sus secuaces de la situación. Todo este delito tomó menos de cinco minutos; cuando Luis salió su instrumento de trabajo ya no estaba.

Los videos de las cámaras de vigilancia captaron a este sujeto que se lleva el carro. Él portaba una gorra blanca, un polo negro, un short del mismo color y unas zapatillas también negras, de contextura gruesa no muy alto.