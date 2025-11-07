Comas: adulto denuncia el robo de su carro y extorsionador le pide 3000 soles para recuperarlo [VIDEO]

Luis Herrada Gonzales se comunicó con el Rotafono de RPP para dar a conocer que le robaron su vehículo el pasado jueves 30 de octubre en el frontis del condominio Torres Las Praderas, ubicado en la cuadra 14 de la avenida Micaela Bastidas, en el distrito limeño de Comas.
El ciudadano comentó que no solo sufrió el robo de su carro, y es que el mismo delincuente lo ha llamado para extorsionarlo, pues le pide 3000 soles para recuperarlo. Todo ello lo colocó en la denuncia policial hecha días posterior al hecho en la comisaría de Santa Luzmila.
Este es el vehículo robado hace ocho nueve atrás en Comas | Fuente: Rotafono
El señor contó que aquel día dejó su automóvil estacionado en la vía permitida y los videos se ve que al promediar las 12.30 p. m. un sujeto que pasaba por calle se dirige al carro y luego un mototaxi se pone detrás. Segundos posteriores, este hombre abre rápidamente la puerta y el vehículo de tres ruedas se da la vuelta y se va.
Luego, el automóvil de Luis Herrada sale de la vía con este individuo en el timón y se dirige hacia rumbo desconocido. El dueño aseguró que hay una tercera persona que está ahí todo el tiempo para avisar a sus secuaces de la situación. Todo este delito tomó menos de cinco minutos; cuando Luis salió su instrumento de trabajo ya no estaba.
Los videos de las cámaras de vigilancia captaron a este sujeto que se lleva el carro. Él portaba una gorra blanca, un polo negro, un short del mismo color y unas zapatillas también negras, de contextura gruesa no muy alto.
Esta es la denuncia policial que hizo el dueño de este Toyota de color blanco | Fuente: Rotafono
La mototaxi involucrada de placa 868-90A es de color rojo con ligeras partes blancas acababa de dejar a una señora y sus dos hijos en el condominio mencionado. Aparentemente solo estaba el conductor durante el hecho delictivo cometido.
El señor Herrada está indignado y preocupado porque siente que la policía no ha hecho casi nada al respecto de su carro, ya que la persona que lo extorsiona a través del WhatsApp no ha cambiado de número desde hace una semana.
Por eso, exige División de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) de Lima Norte que hagan la geolocalización de su auto, pero no han gestionado nada. Su vehículo es de marca Toyota modelo Sprinter de color blanco, de 1966 con la placa X3D-077.
El ciudadano hace un pedido de ayuda a las autoridades correspondientes para que colaboren y encuentren su vehículo y capturen a las personas responsables.
