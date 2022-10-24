menu
Comas: comerciante denuncia robo cibernético por más de 30 mil soles

Rotafono de RPP | Mayra Manrique indicó que delincuentes sacaron préstamos y realizaron transacciones tras llamada telefónica.
| | Laura Urbina Saldaña
La víctima expresó su desesperación y frustración, ya que ahora enfrenta la carga de pagar las deudas generadas por el robocibernético.
La víctima expresó su desesperación y frustración, ya que ahora enfrenta la carga de pagar las deudas generadas por el robocibernético. | Fuente: Rotafono

Desde el distrito limeño de Comas, la comerciante Mayra Manrique Mendoza se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que ciberdelincuentes realizaron transacciones de sus cuentas y préstamos de al menos tres bancos por más de 30 mil soles.

La señora Mayra explicó que el último martes cinco de agosto recibió una llamada telefónica fraudulenta de alguien que se hizo pasar por una representante de una aerolínea, ofreciéndole promociones.

Durante la llamada, su teléfono se bloqueó y la pantalla se puso oscura, lo que le impidió finalizar la comunicación. Poco después, notó transacciones no autorizadas y préstamos tomados a su nombre de dinero tanto en dólares como en soles.

La víctima expresó su desesperación y frustración, ya que ahora enfrenta la carga de pagar las deudas generadas por ciberdelincuentes, que al parecer clonaron su identidad y sacaron préstamos.  

“¿de dónde voy a devolver tanta cantidad, señorita, de esto que me han sacado? Dígame, ¿de dónde voy a sacar todo ese dinero? Uno trabaja del día a día. Ni que fuera millonaria para que se estén llevando 30 mil soles. El banco no dice nada y uno tiene que pagar al final todos los préstamos que los delincuentes se sacan. No es justo”, expresó angustiada.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono
