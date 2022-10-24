Comas: vecinos denuncian constantes robos y presunto consumo de drogas

Los vecinos del distrito limeño de Comas se comunicaron con el Rotafono de RPP para reportar constantes robos y presunto consumo de drogas en la avenida Gerardo Unger.

Una pobladora, de quien mantendremos sus datos en reserva por su seguridad, afirmó que los robos se reportan con frecuencia. El último, se produjo ayer en la noche, cuando los gritos desesperados de un transeúnte hizo que los residentes miraran a través de su ventana. Minutos después un patrullero se acercó a la zona, pero no supieron si llegaron a arrestar a los delincuentes ya que estos fugaron del lugar.



Según la habitante, esta situación se inició hace cinco meses donde grupos de mujeres y honbres se sientan en las veredas de las calles del cruce de las avenidas Gerardo Unger y Daniel Alcides Carrión y comienzan a consumir presuntamente sustancias ilícitas lo que ocasiona que pasado unos minutos se vuelvan más agresivos.



“Mis vecinos y yo estamos tratando de luchar con la delincuencia y drogadicción, están en nuestras puertas, fuman y roban. Nosotros tratamos de llamar a serenazgo, a la comisaría, pero la comisaría brilla por su ausencia, serenazgo demora, pero llega”, afirma una residente.

