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Seguridad Ciudadana

Comas: vecinos denuncian constantes robos y presunto consumo de drogas

Rotafono de RPP | Los residentes hacen un llamado a los agentes policiales de la comisaría de Santa Luzmila para que refuercen el patrullaje en la avenida Gerardo Unger, en el distrito limeño de Comas.
| | Redacción RPP
Según la residente, esta situación inició hace cinco meses donde personas se sientan en las veredas de las calles y comienzan a consumir presuntamente sustancias ilícitas.

Según la residente, esta situación inició hace cinco meses donde personas se sientan en las veredas de las calles y comienzan a consumir presuntamente sustancias ilícitas.

Los vecinos del distrito limeño de Comas se comunicaron con el Rotafono de RPP para reportar constantes robos y presunto consumo de drogas en la avenida Gerardo Unger. 

Una pobladora, de quien mantendremos sus datos en reserva por su seguridad, afirmó que los robos se reportan con frecuencia. El último, se produjo ayer en la noche, cuando los gritos desesperados de un transeúnte hizo que los residentes miraran a través de su ventana. Minutos después un patrullero se acercó a la zona, pero no supieron si llegaron a arrestar a los delincuentes ya que estos fugaron del lugar. 

Según la habitante, esta situación se inició hace cinco meses donde grupos de mujeres y honbres se sientan en las veredas de las calles del cruce de las avenidas Gerardo Unger y Daniel Alcides Carrión y comienzan a consumir presuntamente sustancias ilícitas lo que ocasiona que pasado unos minutos se vuelvan más agresivos. 

“Mis vecinos y yo estamos tratando de luchar con la delincuencia y drogadicción, están en nuestras puertas, fuman y roban. Nosotros tratamos de llamar a serenazgo, a la comisaría, pero la comisaría brilla por su ausencia, serenazgo demora, pero llega”, afirma una residente. 

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La vecina afirma que cuando llaman a serenazgo, los agentes los ayudan, pero hasta cierto tramo, pues ellos se encuentran en el límite con el distrito de San Martín de Porres. Sin embargo, los residentes aseguran que no sienten el apoyo de parte de la comisaría de Santa Luzmila que se encuentra a media cuadra. 

Piden intervención de autoridades 

Los pobladores están desesperados e incluso echan agua a las personas que deambulan y consumen drogas, pero mientras más los tratan de botar, ellas se ponen violentas y le comienzan a tirar piedras a las casas. 

Hacen un llamado a la Policía Nacional y a Seguridad Ciudadana de Comas para que pongan mayor énfasis en el patrullaje en la zona debido a que temen que esta situación se torne compleja.

"Les pido un apoyo. No sabemos la verdad qué hacer para que nuestras autoridades tomen cartas en el asunto. Tenemos a media cuadra a la comisaría Santa Luzmila", expresó con angustia una vecina. 

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