Comas: víctima de robo de motocicleta pide ayuda para identificar a ladrón [VIDEO]

El dueño de una motocicleta se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que las autoridades identifiquen al delincuente que se robó su vehículo menor el último sábado dos de mayo en el distrito limeño de Comas.

El denunciante dijo que el ladrón sustrajo su moto de color plata, anaranjado y negro, de placa de rodaje N° 3861-SC, que estuvo estacionada frente de la puerta 4 de los condominios Torre Las Praderas.

El robo ocurrió a las 12:20 de la tarde y la denuncia se presentó dos horas después en la comisaría Santa Luzmila, cuando salió de su casa y se dio cuenta que su vehículo había sido robado.