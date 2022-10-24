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Seguridad Ciudadana

Comas: víctima de robo de motocicleta pide ayuda para identificar a ladrón [VIDEO]

Rotafono de RPP | Cámaras de video captaron el momento en que un hombre hurtó el vehículo menor frente al condominio Las Praderas, en el distrito limeño de Comas.
| | Laura Urbina Saldaña
La moto hurtada es color plata, roja y negra, de placa de rodaje N° 3861-SC.
La moto hurtada es color plata, roja y negra, de placa de rodaje N° 3861-SC.

El dueño de una motocicleta se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que las autoridades identifiquen al delincuente que se robó su vehículo menor el último sábado dos de mayo en el distrito limeño de Comas.  

El denunciante dijo que el ladrón sustrajo su moto de color plata, anaranjado y negro, de placa de rodaje N° 3861-SC, que estuvo estacionada frente de la puerta 4 de los condominios Torre Las Praderas.

El robo ocurrió a las 12:20 de la tarde y la denuncia se presentó dos horas después en la comisaría Santa Luzmila, cuando salió de su casa y se dio cuenta que su vehículo había sido robado.  

El ladrón vestía una gorra azul marino, una polera blanca más o menos color beige, un pantalón negro, unas zapatillas negras con rayas blancas y una mochila, según el denunciante.
El ladrón vestía una gorra azul marino, una polera blanca más o menos color beige, un pantalón negro, unas zapatillas negras con rayas blancas y una mochila, según el denunciante.

Cámaras de seguridad captaron el robo

El denunciante solicita que la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos le ayude a recuperar su motocicleta e identifique al hombre que se llevó su motocicleta, ya que las cámaras de videovigilancia captaron el hurto.

El individuo vestía una gorra azul marino, una polera blanca más o menos color beige, un pantalón negro, unas zapatillas negras con rayas blancas y una mochila, según las imágenes.

“El sujeto procede a romper la cadena de mi moto y con una llave T, tipo gansa, rompe la chapa, prende la moto y se la lleva”, explicó.

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