Seguridad Ciudadana

Independencia: piden justicia para odontólogo que fue baleado en su consultorio

Rotafono de RPP | Esposa de víctima de atentado pide que se identifique al delincuente que disparó a Dennis López, quien se encuentra grave en la Unidad de Cuidados Intensivos en una clínica del distrito limeño de Independencia.
| | Laura Urbina Saldaña
El hampón saludó al odontólogo y cuando estuvo dentro del local le disparó cinco veces.
El hampón saludó al odontólogo y cuando estuvo dentro del local le disparó cinco veces. | Fuente: Cortesía.

Un joven odontólogo, identificado como Dennis Giancarlo López Borbor, de 39 años, se encuentra gravemente herido, luego de que un sicario le atacara a balazos en su consultorio, situado en su vivienda, en el distrito limeño de Independencia.  

Tania Bermeo dijo al Rotafono de RPP, que el delincuente se hizo pasar por un paciente, quien llegó ayer por la tarde al consultorio en una motocicleta y portaba un casco e indumentaria negra, impidiendo su identificación, según un video de la cámara de vigilancia del inmueble.

El hampón saludó al profesional y cuando estuvo dentro del local le disparó cinco veces. Las balas le cayeron en la cabeza, tórax y la pierna derecha, de acuerdo con el testimonio de su esposa Tania.

Tras lo sucedido, el hombre fue trasladado a la clínica Jesús del Norte, pero debido a su delicado estado de salud, no se le puede referir al Hospital Cayetano Heredia, donde permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos. 

“En realidad lo han introducido al coma, está con ventilador mecánico ahora. Aún tiene las dos balas alojadas en la cabeza, una en el tórax y otra en la pierna”, precisó la esposa del odontólogo.   

Piden justicia 

Tania Bermeo clama por la captura del sicario que disparó contra su esposo y exige a las autoridades, incluyendo al Ministerio Público y a la presidenta Dina Boluarte, que hagan todo lo posible para localizar al culpable. 

"Por favor, pido justicia para mi esposo, que encuentre este maldito asesino. ¡Cómo pudo atentar contra la vida de mi esposo! Pido que lo encuentren, que muevan cielo mar, tierra porque mi esposo no era una mala persona", expresó con angustia y desesperación.

La familia dijo desconocer si el odontólogo era víctima de extorsión. La investigación está a cargo de los efectivos de la Dirección de Investigación Criminal. 

Sepa más:
Atentado contra odontólogo Sicario balea a odontólogo Rotafono Independencia Inseguridad Ciudadana Piden justicia
