Independencia: piden justicia para odontólogo que fue baleado en su consultorio

Un joven odontólogo, identificado como Dennis Giancarlo López Borbor, de 39 años, se encuentra gravemente herido, luego de que un sicario le atacara a balazos en su consultorio, situado en su vivienda, en el distrito limeño de Independencia.

Tania Bermeo dijo al Rotafono de RPP, que el delincuente se hizo pasar por un paciente, quien llegó ayer por la tarde al consultorio en una motocicleta y portaba un casco e indumentaria negra, impidiendo su identificación, según un video de la cámara de vigilancia del inmueble.

El hampón saludó al profesional y cuando estuvo dentro del local le disparó cinco veces. Las balas le cayeron en la cabeza, tórax y la pierna derecha, de acuerdo con el testimonio de su esposa Tania.

Tras lo sucedido, el hombre fue trasladado a la clínica Jesús del Norte, pero debido a su delicado estado de salud, no se le puede referir al Hospital Cayetano Heredia, donde permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos.

“En realidad lo han introducido al coma, está con ventilador mecánico ahora. Aún tiene las dos balas alojadas en la cabeza, una en el tórax y otra en la pierna”, precisó la esposa del odontólogo.