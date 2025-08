La Libertad: familia denuncia que extorsionadores exigen 20 mil soles a cambio de seguridad [VIDEO]

Una familia en el distrito de Virú, en la región La Libertad, denunció que recibe amenazas de muerte por parte de delincuentes, quienes le exigen 20 mil soles, a cambio de seguridad y de no atentar contra su familia.

“Desde el jueves 31 de julio, mi familia está siendo víctima de extorsión. A diario estamos recibiendo mensajes y videos de amenaza de muerte si no pagamos la suma de 20 mil soles”, contó un integrante de la familia amenazada a través del Rotafono de RPP.

Los mensajes y videos llegan al WhatsApp de las víctimas, en los que los hampones señalan que colocarán explosivos en su vivienda y torturarán a sus hijos si no entrega el dinero.

“Tienes que pagarnos a nosotros la suma de 20 mil soles por la seguridad y la vida de toda tu familia. Acá es plata o plomo, ¿me entiendes? Que me llame un vago a dar solución si no a cualquiera de tus hijos lo vas a llorar sangre cuando lo secuestremos y lo torturemos por tu culpa, por no dar solución. Pégate a un vago que llame a dar solución caso contrario tu casa lo dinamito con una carga explosiva de cuatro cartuchos de dinamita o te toco la puerta y al primero que salga lo salgo matando”, se lee en los mensajes intimidatorios.

Familia pide ayuda a la Policía Nacional

La familia se encuentra desesperada y pide ayuda de las autoridades policiales, pues teme que los delincuentes concreten las amenazas. Sus integrantes no tienen negocios y trabajan para sacar adelante a sus hijos, por lo que no entienden por qué les piden dinero cuando no tienen los recursos económicos.

Uno de los afectados dijo que hace dos días acudió a la comisaría de Virú con los mensajes que enviaron los delincuentes, pero no fue atendido por agentes del orden.

La Oficina de Comunicación de la Región Policial La Libertad informó que, a raíz del aviso de RPP, el general Carlos Llerena Portal solicitó que el área especializada inicie una investigación.