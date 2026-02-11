La Molina: piden ayuda para recuperar auto robado hace cinco meses

A través del Rotafono de RPP, Marianella Vásquez, de 43 años, denunció que hace cinco meses le robaron su auto en el distrito limeño de La Molina y hasta el momento las autoridades no han realizado las acciones para recuperarlo.

Marianella dijo que un hombre se llevó su automóvil, de placa H1U-495, marca Nissan, modelo sentra, color negro, el 5 de julio pasado, a las 4:07 de la tarde, en el frontis su vivienda en la avenida Las Palmas.

“Un hombre vestido con prendas de color negro, se acercó y con un objeto abrió la puerta, prendió el vehículo y emprendió la fuga con dirección a la avenida Panamericana”, mencionó.

La víctima solicitó ayuda a la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) de la Policía Nacional para que realicen las investigaciones, a fin de conocer la ubicación y se identifique al ladrón.

“Señores de la Diprove les ruego, por favor, le suplico a poner interés en recuperar este carro. Mire, ya viene el colegio y mis niñas lo necesitan porque van a un colegio lejos de mi vivienda. Pongan interés, por favor, ya es medio año, ya no se puede seguir esperando. ¿Hasta cuándo?”, expresó angustiada.

Marianella comentó que al interior de su auto hay documentos importantes, por lo que teme que su vehículo haya sido vendido en el norte del país.