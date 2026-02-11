menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Seguridad Ciudadana

La Molina: piden ayuda para recuperar auto robado hace cinco meses

Rotafono de RPP | Víctima de hurto solicita que la Policía Nacional, a través de la Diprove, realice la búsqueda de su vehículo y se identifique al hombre que se llevó su auto.
| | Laura Urbina Saldaña
Un hombre vestido con prendas de color negro, se acercó y con un objeto abrió la puerta, prendió el vehículo y emprendió la fuga.
Un hombre vestido con prendas de color negro, se acercó y con un objeto abrió la puerta, prendió el vehículo y emprendió la fuga.

A través del Rotafono de RPP, Marianella Vásquez, de 43 años, denunció que hace cinco meses le robaron su auto en el distrito limeño de La Molina y hasta el momento las autoridades no han realizado las acciones para recuperarlo.

Marianella dijo que un hombre se llevó su automóvil, de placa H1U-495, marca Nissan, modelo sentra, color negro, el 5 de julio pasado, a las 4:07 de la tarde, en el frontis su vivienda en la avenida Las Palmas.

“Un hombre vestido con prendas de color negro, se acercó y con un objeto abrió la puerta, prendió el vehículo y emprendió la fuga con dirección a la avenida Panamericana”, mencionó.

La víctima solicitó ayuda a la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) de la Policía Nacional para que realicen las investigaciones, a fin de conocer la ubicación y se identifique al ladrón.

“Señores de la Diprove les ruego, por favor, le suplico a poner interés en recuperar este carro. Mire, ya viene el colegio y mis niñas lo necesitan porque van a un colegio lejos de mi vivienda. Pongan interés, por favor, ya es medio año, ya no se puede seguir esperando. ¿Hasta cuándo?”, expresó angustiada.

Marianella comentó que al interior de su auto hay documentos importantes, por lo que teme que su vehículo haya sido vendido en el norte del país. 

Te recomendamos
Cercado de Lima: conductor advierte peligro de accidente tras buzón sin tapa en la concurrida avenida Grau

Cercado de Lima: conductor advierte peligro de accidente tras buzón sin tapa en la concurrida avenida Grau

 San Juan de Lurigancho: piden ayuda para buscar a joven de 25 años con autismo

San Juan de Lurigancho: piden ayuda para buscar a joven de 25 años con autismo

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

Sepa más:
Hurto de auto Diprove Rotafono La Molina
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Lima: familia de joven asesinado pide que se reabra investigación para identificar a criminales

Lima: familia de joven asesinado pide que se reabra investigación para identificar a criminales

 Canta: roban de camión de papas valorizado en 40 mil soles y piden dinero para devolverlo

Canta: roban de camión de papas valorizado en 40 mil soles y piden dinero para devolverlo

 Chorrillos: conductor de un bus de transporte público es asesinado y una pasajera resulta herida [VIDEO]

Chorrillos: conductor de un bus de transporte público es asesinado y una pasajera resulta herida [VIDEO]

 Rímac: delincuentes disparan contra taller de madre de familia extorsionada

Rímac: delincuentes disparan contra taller de madre de familia extorsionada
Otros casos similares
Vecinos son víctimas de robos por falta de alumbrado público y piden que se solucione el problema

Vecinos son víctimas de robos por falta de alumbrado público y piden que se solucione el problema
Hombre reporta el robo de su celular en plena luz del día y cámaras captan el rostro del delincuente

Hombre reporta el robo de su celular en plena luz del día y cámaras captan el rostro del delincuente

Magdalena: parqueadores se enfrentan por vía pública generando pánico entre los vecinos

Magdalena: parqueadores se enfrentan por vía pública generando pánico entre los vecinos

Arequipa: vecinos alertan poste a punto de caer en Cerro Colorado

Arequipa: vecinos alertan poste a punto de caer en Cerro Colorado
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot