Seguridad Ciudadana

Lima: familia de joven asesinado pide que se reabra investigación para identificar a criminales

Rotafono de RPP | Ronald Blanco Manosalva, de 33 años, fue víctima de un cruel ataque, en su vivienda, en el distrito limeño de Santa Rosa. Sus parientes piden que el Ministerio Público indague hasta hallar justicia.
| | Laura Urbina Saldaña
Piden que la Fiscalía Superior de LimaNoroeste reabra el caso y disponga la formalización de la investigación preparatoria.

Piden que la Fiscalía Superior de LimaNoroeste reabra el caso y disponga la formalización de la investigación preparatoria.

Franklin Blanco Manosalva se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que el Ministerio Público reabra y declare compleja la investigación del crimen de su hermano Ronald Blanco Manosalva, de 33 años, quien fue asesinado y quemado en su casa, la noche del 2 de agosto del año pasado, en el distrito limeño de Santa Rosa.

Los familiares del técnico de mantenimiento, quien trabajaba en una minera, exigen que se identifique a los responsables de este crimen y que el Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa de San Rosa varíe la calificación del delito de homicidio simple a homicidio calificado.

El abogado de la familia presentó el 28 de enero una queja fiscal, a fin de que la Fiscalía Superior de LimaNoroeste reabra el caso y disponga la formalización de la investigación preparatoria para que se identifique a los autores del crimen y encuentren justicia.

“Como familia, estamos muy dolidos y pedimos que el caso no se archive, que se declare caso complejo, que se siga investigando”, expresó Franklin.

El hermano de la víctima relató que los criminales cortaron el cuello de su hermano con un cuchillo y luego pretendieron quemar su cuerpo en su hogar, situado en la Asociación Provivienda Profam, con el fin de eliminar los rastros del homicidio.

Tras el asesinato, los delincuentes robaron una laptop, dos celulares, documentos y tarjetas de crédito, de donde realizaron sospechosos de movimientos económicos y compras.

Franklin Blanco criticó las deficiencias en la investigación, ya que no se han tomado  declaraciones a testigos clave y tampoco hubo el levantamiento de comunicaciones y del secreto bancario.

“Todo indica que fue un homicidio calificado y planificado, ya que se encontraron pedazos de guantes quirúrgicos que utilizaron los atacantes, quienes habrían sido al menos dos o tres personas. También hay amigos cercanos sospechosos que no han sido citados”, acotó.

Ronald Blanco Manosalva, de 33 años, quien fue asesinado y quemado en su casa, la noche del 2 de agosto del año pasado.

Ronald Blanco Manosalva, de 33 años, quien fue asesinado y quemado en su casa, la noche del 2 de agosto del año pasado.

Fiscalía archivó la investigación en primera instancia

Según el fiscal Carlos Gil Mauricio, de la Fiscalía de Santa Rosa, en su disposición N°. 03-2025, señala que no se ha podido ubicar al autor del hecho, menos, saber quién o quiénes fueron, a pesar de haber agotado diversas diligencias que serían útiles y necesarias para el esclarecimiento del hecho, entre otros argumentos.

“El informe pericial criminalístico concluye que se realizó la búsqueda de indicios y evidencias de interés criminalístico con los métodos y técnicas establecidas con resultado negativo”, precisó en el documento fiscal.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800.

Sepa más:
Piden investigar crimen Joven asesinado y quemado Rotafono Santa Rosa Lima
