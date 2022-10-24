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Seguridad Ciudadana

Lurín: delincuentes armados golpean y roban camioneta a ingeniera civil

Rotafono de RPP | Tras lograr escapar lanzándose de la camioneta en movimiento, los ladrones huyeron con el vehículo en dirección a la antigua Panamericana Sur. La víctima solicita ayuda para capturar y recuperar la unidad y sus pertenencias.
| | Laura Urbina Saldaña
Cuatro hombres la apuntaron con armas de fuego, la golpearon y robaron la camioneta que manejaba en Lurín.

Cuatro hombres la apuntaron con armas de fuego, la golpearon y robaron la camioneta que manejaba en Lurín. | Fuente: Rotafono

A través del Rotafono de RPP, una ingeniera civil denunció el violento asalto del que fue víctima durante la madrugada de este jueves, cuando fue interceptada por delincuentes armados que le robaron la camioneta Toyota Hilux blanca que manejaba en el distrito limeño de Lurín.

La víctima manifestó que pasada la medianoche en las inmediaciones del óvalo La Virgen, un automóvil con lunas polarizadas la interceptó con la intención de robarle el vehículo y sus pertenencias.

De acuerdo con su testimonio, cuatro hombres descendieron del auto y uno de ellos la amenazó con un arma de fuego, obligándola a descender. Los delincuentes intentaron subirla a otro vehículo; sin embargo, la mujer logró escapar pese a haber sido golpeada durante el ataque.

“Me interceptó un carro con cuatro personas a bordo. Me cerraron, comenzaron a disparar para que pare el carro y pueda entregárselos. De inmediato se bajaron de su auto, se acercaron a la camioneta, me apuntaron en todo momento con el arma y me solicitaron que me pase al lado del copiloto sin bajarme del auto”, explicó.

Tras lograr escapar lanzándose de la camioneta en movimiento, los agresores huyeron con la unidad en dirección a la antigua Panamericana Sur. La víctima indicó que el vehículo contaba con sistema GPS, el cual permitió ubicarlo inicialmente en la zona de Manchay, aunque posteriormente fue desactivado.

Además de la camioneta, los delincuentes se llevaron una laptop valorizada en aproximadamente 8000 soles, teléfonos celulares, radios de comunicación, herramientas y documentos personales.

“Logré zafarme, lanzarme del carro y ellos avanzaron con la camioneta, llevándose mis cosas también, mi mochila con mi laptop, mi billetera entera con todos mis documentos, tarjetas de crédito, DNI, licencias de conducir, mis dos celulares y mediante el GPS captamos que se fueron con dirección a la antigua Panamericana, con dirección al norte”, narró.

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Pide ayuda para encontrar camioneta

La denuncia fue formalizada en la comisaría de Lurín. La ingeniera civil solicita ayuda a la Policía Nacional para dar con el paradero de los delincuentes y para recuperar la camioneta de la empresa donde trabaja, de placa de rodaje CFF-888, la cual está siendo buscada por sus familiares y amigos.

Además, ha solicitado los videos de la zona para que las autoridades identifiquen a los asaltantes y se inicie la búsqueda de estos. 

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

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Robo de camioneta Asalto en Lurín Rotafono Lurín Inseguridad Ciudadana
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