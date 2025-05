Miraflores: padres piden devolución de dinero robado destinado a operación de su hija

Los padres de una menor de 12 años, danzante de marinera, de la ciudad de Paiján, región La Libertad, han pedido la devolución del dinero que les fue robado en un centro comercial, del distrito limeño de Miraflores, el cual iba a ser destinado para la operación de su hija.

Desde Paiján, Rosa Vásquez contó al Rotafono de RPP que, el domingo 10 de mayo, su esposo Luis Enrique Morales se olvidó en una tienda deportiva su billetera que contenía un aproximado de 3 mil soles en efectivo y cuando regresó a buscarla se dio cuenta de que una clienta la hurtó, según los videos de las cámaras de seguridad a las que tuvo acceso.

El señor Luis Enrique Morales, quien trabaja en Lima, dejó su billetera en el mostrador cuando coordinaba con un donante de sangre para su hija, quien necesita una operación luego de que quedara seriamente afectada en la columna, tras sufrir un accidente automovilístico.

La pareja de esposos espera recuperar el dinero robado, las tarjetas de crédito y documentos personales que también se llevó la clienta, ya que no cuentan con los recursos económicos para costear la medicina y operación de la menor que debe ser realizada en los próximos días en la ciudad de Trujillo.

“Esperamos que la señora tenga un buen corazón y devuelva el dinero porque es para la medicina y operación de mi niña y no tenemos los medios económicos para poder sustentar todo eso, estamos pidiendo prestado. No es justo que la señora coja dinero que no es de ella, ojalá dios toque su corazón y que, por favor, lo devuelva”, expresó Rosa Vásquez.

La menor de 12 años se encuentra internada en el Hospital de EsSalud de Chocope y en los próximos días será trasladada a un establecimiento de salud de Trujillo para que le practiquen una operación a la columna.