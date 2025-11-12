Rímac: delincuentes disparan contra taller de madre de familia extorsionada

Una madre de familia que se dedica a enmarcar fotos y cuadros pide ayuda a la Policía Nacional para que le brinde protección, luego de que delincuentes balearan anoche la puerta de su taller, situado en el distrito limeño del Rímac.

Los extorsionadores, quienes dicen pertenecer a la banda delictiva Los Injertos del Rímac, le exigen 50 mil soles a cambio de no atentar contra su vida y dejarla tranquila.

Las cámaras de video captaron el momento en que dos hombres quienes portaban cascos negros y que se movilizaban en una motocicleta hicieron varios disparos contra el portón del inmueble, situada en el jirón Marañón.

La madre de familia y su hijo escucharon siete disparos cuando laboraban en el interior del taller. Si bien las balas no les hicieron daño, estás atravesaron las paredes y sus materiales de trabajo y por poco les cae en el cuerpo.

La víctima de extorsión expresó su temor por las frecuentes amenazas que recibe por parte de los delincuentes desde septiembre pasado, por lo que demandó garantías personales para su familia y trabajadores.

La denunciante dijo que no tiene los medios para pagar a los criminales. Comentó que es madre y padre para sus hijos, además de cuidar a su madre de 85 años.