menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Seguridad Ciudadana

San Juan de Lurigancho: roban bicicleta a niño con síndrome de Down usada para su terapia

Rotafono de RPP | Madre de familia pide ayuda para recuperar la bicicleta de su hijo, quien padece de disminución del tono muscular que hace que los músculos estén excesivamente relajados.
| | Laura Urbina Saldaña
Gloria Díaz pide ayuda para recuperar la bicicleta del menor con discapacidad intelectual y física.
Gloria Díaz pide ayuda para recuperar la bicicleta del menor con discapacidad intelectual y física. | Fuente: Rotafono

Gloria Díaz denunció que delincuentes robaron la bicicleta de su hijo Mathias, un niño de ocho años, quiene la condición de síndrome de Down, el jueves 6 de noviembre en el distrito de San Juan de Lurigancho. La madre de familia hizo un llamado a las autoridades policiales para que recuperen la bicicleta con la que el menor realizaba sus terapias. 

A través del Rotafono de RPP, Gloria Díaz dijo que también han robado televisores, celulares y documentos importantes de la familia, incluyendo la identificación de su hijo con síndrome de Down, su carné de discapacidad y documentos médicos.

"También se llevaron televisores, celulares, cosas de trabajo, documentos de mi esposo de trabajo y de mi hijo. Nos han dejado todo al aire", expresó con angustia. 

El pequeño también padece de hipotonía, una enfermedad que se caracteriza como la disminución del tono muscular que hace que los músculos estén excesivamente relajados, por lo que necesita ejercitar sus piernas para que pueda caminar sin dificultades. 

La madre de familia expresó su queja por la falta de atención de la comisaría de Caja de Agua, ya que a pesar de presentar evidencias de video poco después del suceso no permitieron que se registre su denuncia y no realizaron un patrullaje para buscar a los hampones, según manifestó.   

“Hemos ido con todas las evidencias del video a la comisaría, pero no nos quisieron usted atender. Si todo estaba en flagrancia y estamos en estado de emergencia, ¿por qué no actuar es en ese momento? No actuaron porque sí había posibilidades de recuperarnos las cosas”, expresó.  

La señora Gloria pide que se difunda el robo de sus pertenencias para evitar que los artículos sustraídos sean comprados y que la policía identifique a los ladrones. 

Te recomendamos
Surquillo: familia busca a perrita Biby que se perdió tras salir a paseo matutino

Surquillo: familia busca a perrita Biby que se perdió tras salir a paseo matutino

 Ate: vecinos reportan que postes de alumbrado público se encuentran encendidos hasta 18 horas

Ate: vecinos reportan que postes de alumbrado público se encuentran encendidos hasta 18 horas

Comisaría registró denuncia 

Al respecto, personal de la dependencia policial de Caja de Agua de San Juan de Lurigancho informó a RPP que la denuncia fue registrada el 8 de noviembre, el mismo día que robaron las pertenencias a la señora Gloria.  

La víctima del robo se encuentra a la espera de un representante del Ministerio Público para que presente las evidencias del robo y exige se inicie una pronta investigación, a fin de dar con los delincuentes. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono
Sepa más:
Roban bicicleta de niño Inseguridad ciudadana Rotafono San Juan de Lurigancho Niño con síndrome de Down
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Arequipa: delincuentes piden cinco mil soles para entregar miniván robada

Arequipa: delincuentes piden cinco mil soles para entregar miniván robada

 Comas: adulto denuncia el robo de su carro y extorsionador le pide 3000 soles para recuperarlo [VIDEO]

Comas: adulto denuncia el robo de su carro y extorsionador le pide 3000 soles para recuperarlo [VIDEO]

 San Martín de Porres: extorsionadores detonan explosivo en taller de mecánico

San Martín de Porres: extorsionadores detonan explosivo en taller de mecánico

 Independencia: piden justicia para odontólogo que fue baleado en su consultorio

Independencia: piden justicia para odontólogo que fue baleado en su consultorio
Otros casos similares
Vecinos son víctimas de robos por falta de alumbrado público y piden que se solucione el problema

Vecinos son víctimas de robos por falta de alumbrado público y piden que se solucione el problema
Hombre reporta el robo de su celular en plena luz del día y cámaras captan el rostro del delincuente

Hombre reporta el robo de su celular en plena luz del día y cámaras captan el rostro del delincuente

Magdalena: parqueadores se enfrentan por vía pública generando pánico entre los vecinos

Magdalena: parqueadores se enfrentan por vía pública generando pánico entre los vecinos

Arequipa: vecinos alertan poste a punto de caer en Cerro Colorado

Arequipa: vecinos alertan poste a punto de caer en Cerro Colorado
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot