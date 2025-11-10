San Juan de Lurigancho: roban bicicleta a niño con síndrome de Down usada para su terapia

Gloria Díaz denunció que delincuentes robaron la bicicleta de su hijo Mathias, un niño de ocho años, quiene la condición de síndrome de Down, el jueves 6 de noviembre en el distrito de San Juan de Lurigancho. La madre de familia hizo un llamado a las autoridades policiales para que recuperen la bicicleta con la que el menor realizaba sus terapias.

A través del Rotafono de RPP, Gloria Díaz dijo que también han robado televisores, celulares y documentos importantes de la familia, incluyendo la identificación de su hijo con síndrome de Down, su carné de discapacidad y documentos médicos.

"También se llevaron televisores, celulares, cosas de trabajo, documentos de mi esposo de trabajo y de mi hijo. Nos han dejado todo al aire", expresó con angustia.

El pequeño también padece de hipotonía, una enfermedad que se caracteriza como la disminución del tono muscular que hace que los músculos estén excesivamente relajados, por lo que necesita ejercitar sus piernas para que pueda caminar sin dificultades.

La madre de familia expresó su queja por la falta de atención de la comisaría de Caja de Agua, ya que a pesar de presentar evidencias de video poco después del suceso no permitieron que se registre su denuncia y no realizaron un patrullaje para buscar a los hampones, según manifestó.

“Hemos ido con todas las evidencias del video a la comisaría, pero no nos quisieron usted atender. Si todo estaba en flagrancia y estamos en estado de emergencia, ¿por qué no actuar es en ese momento? No actuaron porque sí había posibilidades de recuperarnos las cosas”, expresó.

La señora Gloria pide que se difunda el robo de sus pertenencias para evitar que los artículos sustraídos sean comprados y que la policía identifique a los ladrones.