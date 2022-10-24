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Seguridad Ciudadana

San Juan de Miraflores: amenazan de muerte a joven tras denunciar el robo de su celular

Rotafono de RPP | Anderson hace un llamado a las autoridades policiales del distrito limeño de San Juan de Miraflores para que investiguen el caso con urgencia, ya que los extorsionadores lo amenazan con dispararle, si no retira la denuncia en la comisaría "A".
| | Redacción RPP
En los mensajes le exigen a Anderson retirar la denuncia, si no lo buscarán para dispararle.

En los mensajes le exigen a Anderson retirar la denuncia, si no lo buscarán para dispararle.

Anderson se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que extorsionadores le exigen que retire su denuncia tras el hurto de su celular, en el distrito limeño de San Juan de Miraflores, si no atentarán contra su vida. 

Anderson sufrió el robo de su celular de modelo iPhone 12, el pasado nueve de abril, al promediar las tres de la tarde, en inmediaciones de una casa técnica de estudios que queda a pocos metros del Hospital María Auxiliadora, ubicado en la avenida Miguel Iglesia, en San Juan de Miraflores.

Precisó que dos tipos, uno de ellos sin casco, a bordo de una motocicleta le arrancaron el celular de las manos y huyeron del lugar. Sin embargo, desde el lunes pasado recibe amenazas de muerte. 

En los mensajes le exigen a Anderson retirar la denuncia, de lo contrario, según los delincuentes, lo buscarán para dispararle. También le envían videos, en los que lo amenazan con un arma y le dicen groserías. 

"El lunes me llegó una amenaza de parte de los delincuentes que me robaron, me están amenazando de vida o muerte", expresó con preocupación. 

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Pide que se identifique a extorsionadores 

La víctima pide que las autoridades investiguen e identifiquen a los delincuentes que están extorsionándolo, pues teme por su integridad y la de su familia.

"Temo por mi vida y la de mi familia porque me están amenazando muy fuerte. Pido a las autoridades que tomen mi caso con urgencia. No solo fui víctima de un robo sino que me están amenazando. Solicito que investiguen para dar con los responsables", solicitó. 

El joven también dijo que su denuncia que fue presentada en la comisaría de San Juan de Miraflores "A" aún no pasa a fiscalía y tampoco se han solicitado las cámaras de seguridad para continuar con la investigación. 

“Tuve el apoyo del sereno del distrito, pero solo para trasladarme a la comisaría de San Juan de Miraflores, ya que yo tenía ubicado mi celular en tiempo real. Hasta trasladarme a la comisaría ya lo habían apagado, pero tenía para recuperarlo, pero el caso aquí es que ahora después de una semana y media estoy recibiendo mensajes de parte de los que me robaron. Y lo peor de todo, ayer le pregunté si estaba en fiscalía mi denuncia y todavía no está allí, no han ido a ver ni las cámaras de la municipalidad porque también hay cámara”, afirmó. 

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