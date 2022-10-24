San Juan de Miraflores: amenazan de muerte a joven tras denunciar el robo de su celular

Anderson se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que extorsionadores le exigen que retire su denuncia tras el hurto de su celular, en el distrito limeño de San Juan de Miraflores, si no atentarán contra su vida.

Anderson sufrió el robo de su celular de modelo iPhone 12, el pasado nueve de abril, al promediar las tres de la tarde, en inmediaciones de una casa técnica de estudios que queda a pocos metros del Hospital María Auxiliadora, ubicado en la avenida Miguel Iglesia, en San Juan de Miraflores.

Precisó que dos tipos, uno de ellos sin casco, a bordo de una motocicleta le arrancaron el celular de las manos y huyeron del lugar. Sin embargo, desde el lunes pasado recibe amenazas de muerte.

En los mensajes le exigen a Anderson retirar la denuncia, de lo contrario, según los delincuentes, lo buscarán para dispararle. También le envían videos, en los que lo amenazan con un arma y le dicen groserías.



"El lunes me llegó una amenaza de parte de los delincuentes que me robaron, me están amenazando de vida o muerte", expresó con preocupación.