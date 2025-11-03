menu
Seguridad Ciudadana

San Martín de Porres: extorsionadores detonan explosivo en taller de mecánico

Rotafono de RPP | Delincuentes de la banda delictiva Los Gallegos exigen 20 mil soles a su víctima, a cambio de no atentar contra sus trabajadores y familiares.
| | Laura Urbina Saldaña
Las cámaras de seguridad captaron el momento en que un hombre encapuchado vestido de negro dejó el artefacto explosivo.
Las cámaras de seguridad captaron el momento en que un hombre encapuchado vestido de negro dejó el artefacto explosivo. | Fuente: Rotafono

Un hombre denunció al Rotafono de RPP que un delincuente arrojó esta madrugada un explosivo en la puerta de su taller de mecánica, en el distrito limeño de San Martín de Porres, debido a que no accedió a las presiones de los extorsionadores.

La víctima de extorsión precisó que los hampones, quienes aducen integrar la banda delictiva Los Gallegos, le exigen 20 mil soles a cambio de parar con las intimidaciones.

Hoy las cámaras de seguridad captaron el momento en que un hombre encapuchado vestido de negro dejó el artefacto explosivo en el frontis de su negocio en pleno estado de emergencia. 

“Marcos, ¿viste lo que le hice a tu trabajo? te lance un bombazo, la próxima va a hacer dentro de la casa de un familiar o va a hacer para tu casa. Estás avisado por aquí, Los Gallegos. Con nosotros no se juega ni se ignora”, le escribieron en un mensaje a su WhatsApp.

Desde hace tres meses, según el denunciante, los extorsionadores le piden una fuerte suma de dinero para no atentar contra sus trabajadores y familiares.

“Si sigues bloqueando número o lo cambias de número vas a ver que te voy a matar a tus trabajadores a plena luz del día, voy a matar a tu mujer y luego a ti”, es uno de los recados extorsivos. 

Pide más seguridad 

Efectivos policiales de la División de Criminalística acudieron a la zona para iniciar las investigaciones tras las reiteradas denuncias del mecánico.

Sin embargo, la víctima solicitó más seguridad a las autoridades, que la Policía Nacional identifique a los delincuentes que están detrás del atentado y se les mande a prisión.


El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

Sepa más:
Extorsionadores Inseguridad Rotafono San Martín de Porres Banda delictiva Los Gallegos Estado de emergencia
