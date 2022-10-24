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Seguridad Ciudadana

San Martín de Porres: pastores pierden vuelo tras robo de camioneta en la avenida Tomás Valle [VIDEO]

Rotafono de RPP | Un empresario denunció el robo de su vehículo este último lunes en San Martín de Porres, cuando trasladaban a unos pastores que llegaron a Lima para una travesía misionera.
| | Victor Pacheco
La familia pide ayuda para hallar la camioneta y los documentos que había adentro
La familia pide ayuda para hallar la camioneta y los documentos que había adentro | Fuente: Rotafono

Josué Espinoza se comunicó con el Rotafono de RPP para denunciar el robo de su carro la noche del último lunes 27 de abril. El hecho ocurrió en las inmediaciones de la avenida Tomás Valle, a la altura de la avenida Alfa, frente al colegio Trilce, en el distrito limeño del San Martín de Porres.

Él se encuentra fuera del país y su hermana fue quien relató a detalle lo ocurrido. Ella comentó que Job Ayala Gutiérrez era quien manejaba la camioneta sustraída. Él mismo hizo la denuncia policial, en la que afirmó que se encontraba con dos acompañantes más y se dirigían a la casa de la familia en Independencia.

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¿Cómo fue el robo del auto?

Según contó la hermana del dueño de este vehículo, al promediar las 11.30 a. m., el señor Job estaba manejando en la av. Tomás Valle, cuando fue interceptado por un auto negro, del cual bajaron tres personas encapuchadas con un arma de fuego cada uno. 

Estos los amenazaron y le dijeron que se tiren a la pista; todo esto fue captado por un transeúnte que camina por la zona. Uno de estos malhechores subió a la camioneta y se marchó con dirección a la Panamericana Norte. Según el GSP, estaba yéndose de sur a norte por la avenida Alfredo Mendiola, pero la geolocalización no se actualizó más.

La camioneta es de color gris metálico y es del año 2008
La camioneta es de color gris metálico y es del año 2008 | Fuente: Rotafono

Pastores perdieron su viaje

Dentro del carro había documentos personales como DNI, pasaporte y un celular. La señora comentó que un menor de edad estaba ahí durante el robo, un dato que le parece terrible, ya que también fue agredido. “Ayer vivimos una total pesadilla. Por favor ayúdenos a encontrar la camioneta”, sostuvo.

“Estábamos trasladando a un pastor de provincia que venía a Lima para un viaje misionero al exterior. Venía del aeropuerto y su vuelo salía hoy (martes 28 de abril), pero como están indocumentados, no han podido viajar”, añadió la mujer.

Características del carro

El vehículo del señor Josue era una camioneta de color gris metálico con la placa CBG-884, de la marca Toyota, modelo Hilux 4x2, del 2008. La mujer señaló que estaban trasladando a un pastor, pues es una familia cristiana. Cabe mencionar que la denuncia fue hecha a las 12.30 a. m. del día siguiente.

La familia pide el apoyo de las autoridades policiales respectivas para poder recuperar el vehículo y las pertenencias que estaban ahí. En todo caso, piden apoyo para los documentos perdidos, que son necesarios para los pastores que deben viajar lo antes posible.

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La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono
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