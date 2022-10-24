San Martín de Porres: pastores pierden vuelo tras robo de camioneta en la avenida Tomás Valle [VIDEO]

Josué Espinoza se comunicó con el Rotafono de RPP para denunciar el robo de su carro la noche del último lunes 27 de abril. El hecho ocurrió en las inmediaciones de la avenida Tomás Valle, a la altura de la avenida Alfa, frente al colegio Trilce, en el distrito limeño del San Martín de Porres.

Él se encuentra fuera del país y su hermana fue quien relató a detalle lo ocurrido. Ella comentó que Job Ayala Gutiérrez era quien manejaba la camioneta sustraída. Él mismo hizo la denuncia policial, en la que afirmó que se encontraba con dos acompañantes más y se dirigían a la casa de la familia en Independencia.