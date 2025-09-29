menu
Seguridad Ciudadana

Santa Anita: joven necesita operación a la pierna tras ser atacado de bala por ladrón en pollería [VIDEO]

Rotafono de RPP | El disparo fracturó la tibia y el peroné de la pierna izquierda de José de la Cruz, quien se encuentra internado en el Hospital Hipólito Unanue del Ministerio de Salud, en Lima, desde el viernes.
| | Laura Urbina Saldaña
Cámara de video captó el violento ataque que sufrieron los comensales de una pollería en Santa Anita.
Cámara de video captó el violento ataque que sufrieron los comensales de una pollería en Santa Anita. | Fuente: Cortesía.

José de la Cruz Roque, de 30 años, se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda al Ministerio de Salud, a fin de que puedan operarlo de la pierna izquierda, luego de que resultara herido de bala por delincuentes cuando comía en una pollería, el último jueves, en el distrito limeño de Santa Anita.

José de la Cruz relató al Rotafono de RPP que fue víctima de un robo a mano armada el jueves a las 8:23 de la noche, pero al enfrentarse con uno de los ladrones, el impacto de bala le fracturó la tibia y el peroné izquierda, tal como quedó registrado en un video.

Tras lo ocurrido fue trasladado al Hospital Hipólito Unanue, pero le obligaron a salir porque no tenían camas. Al acudir al Hospital Dos de Mayo no lo pudieron atender por el mismo motivo, según informó José. 

Aunque finalmente fue ingresado en el Hospital Hipólito Unanue el viernes con la promesa de una cirugía, personal de salud le comunicó que hoy será dado de alta sin haber sido operado debido a la supuesta escasez de materiales y camas, reveló a RPP.

José de la Cruz, comerciante ambulante, expresó su desesperación, ya que vive solo en un cuarto piso y necesita urgentemente la operación para poder recuperarse y salir adelante. 

“Necesito una operación de tibia y peroné fracturados por el impacto de la bala, llevo tres días internado esperando la operación y la bala sigue alojada en la pierna, y hoy me dicen que me dan de alta porque no hay material y yo me siento muy mal porque tengo mi pierna destrozada”, solicitó el paciente.  

José de la Cruz, baleado tras asalto, expresó su desesperación ya que desde el viernes no puede ser operado por falta de insumos.

José de la Cruz, baleado tras asalto, expresó su desesperación ya que desde el viernes no puede ser operado por falta de insumos. | Fuente: Rotafono

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono
