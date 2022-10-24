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Seguridad Ciudadana

Surco: joven reporta el robo de su camioneta tras acudir al Parque de la Amistad

Rotafono de RPP | La denunciante acudió al Parque de la Amistad, en el distrito limeño de Surco, para aprovechar una de las oficinas que muchos vecinos emplean para trabajar.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Mónica cuenta que al promediar el mediodía del pasado miércoles acudió por primera vez al Parque de la Amistad y dejó estacionada su camioneta en la cuadra 21 de la avenida Caminos del Inca

Mónica cuenta que al promediar el mediodía del pasado miércoles acudió por primera vez al Parque de la Amistad y dejó estacionada su camioneta en la cuadra 21 de la avenida Caminos del Inca

Una ciudadana comunicó con el Rotafono de RPP para reportar el robo de su camioneta, la cual la dejó estacionada en el parqueo municipal ubicado fuera del Parque de la Amistad, ubicado en el distrito limeño de Surco

La víctima contó que al promediar el mediodía del pasado miércoles acudió por primera vez al Parque de la Amistad y dejó estacionada su camioneta de modelo KIA Sportage modelo 2016 en la cuadra 21 de la avenida Caminos del Inca, de la Municipalidad de Surco, para ingresar a las oficinas donde los usuarios pueden trabajar. 

Sin embargo, al promediar las dos y media tarde, se ve, a través de las cámaras de seguridad, que un hombre de polo blanco con rayas negras se lleva la camioneta de color blanca y maneja con dirección a la avenida Benavides. 

Al salir del lugar, al promediar las tres de la tarde, fue a recoger su auto pero no vio nada. Cuando le preguntó a la señora que estaba cargo en el parqueo, ella indicó que era la dueña del vehículo quien se había equivocado porque no la vio parquear en la zona. 

“La señora que cobra me dijo primero que no había estacionado ahí, que seguro me había confundido de lugar, así que busque a un Sereno para que llame a Serenazgo o la policía (...) Ellos me trasladaron a la comisaría de Sagitario para hacer la denuncia” , afirmó la víctima. 

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La denunciante se encuentra consternada pues era la primera vez que se dirigía al Parque de la Amistad a utilizar sus instalaciones y no imaginó perder su camioneta en aquel lugar tan concurrido. 

La víctima hace un llamado a la Policía Nacional del Perú y a las autoridades de la municipalidad para que realicen una investigación exhaustiva debido a que en las cámaras de seguridad se logra ver la cara de la persona acusada de llevarse su camioneta. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

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