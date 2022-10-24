Surco: piden justicia para taxista que fue asesinado por evitar robo de auto

Vecinos y familiares del taxista Leandro Rojas Juñuroco (39) piden justicia para el padre de familia que fuer asesinado a balazos el último viernes en la noche, en Cercado de Lima, al evitar que le robaran su auto.

Leandro Rojas, padre dos hijos menores de 13 y 11 años, recibió dos disparos de los hampones que le tomaron un servicio de taxi por un aplicativo, en el cruce de la avenida Argentina y la calle Edmundo Moreau.

Según las investigaciones preliminares, Leandro Rojas arrojó las llaves de su vehículo lejos del lugar donde fue asaltado, pero en venganza, los delincuentes lo ultimaron en la vía pública.

Los parientes del taxista solicitan que la Policía Nacional y el Ministerio Público investiguen el crimen, identifiquen y capturen a los responsables.

“Pedimos que hagan la investigación y sigan el caso porque no se puede quedar así. Este hombre ha sido un buen padre y no andaba en malos pasos. Él salía a buscar el pan diario para sus hijos y le pasa esto. Estamos en una situación, la verdad, muy lamentable en nuestro Perú”, expresaron con indignación.

Los restos del taxista fueron sepultados esta tarde en el cementerio de Chorrillos en medio de gritos de justicia.