menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Seguridad Ciudadana

Surco: piden justicia para taxista que fue asesinado por evitar robo de auto

Rotafono de RPP | Delincuentes acabaron con la vida de Leandro Rojas Juñuroco, un padre de familia que lanzó las llaves de su vehículo fuera del alcance de los hampones en Cercado de Lima.
| | Laura Urbina Saldaña
Leandro Rojas, padre dos hijos menores de 13 y 8 años, fue asesinado por delincuentes que pretendían robar su auto en Cercado de Lima.

Leandro Rojas, padre dos hijos menores de 13 y 8 años, fue asesinado por delincuentes que pretendían robar su auto en Cercado de Lima. | Fuente: Cortesía

Vecinos y familiares del taxista Leandro Rojas Juñuroco (39) piden justicia para el padre de familia que fuer asesinado a balazos el último viernes en la noche, en Cercado de Lima, al evitar que le robaran su auto.

Leandro Rojas, padre dos hijos menores de 13 y 11 años, recibió dos disparos de los hampones que le tomaron un servicio de taxi por un aplicativo, en el cruce de la avenida Argentina y la calle Edmundo Moreau.

Según las investigaciones preliminares, Leandro Rojas arrojó las llaves de su vehículo lejos del lugar donde fue asaltado, pero en venganza, los delincuentes lo ultimaron en la vía pública. 

Los parientes del taxista solicitan que la Policía Nacional y el Ministerio Público investiguen el crimen, identifiquen y capturen a los responsables.

“Pedimos que hagan la investigación y sigan el caso porque no se puede quedar así. Este hombre ha sido un buen padre y no andaba en malos pasos. Él salía a buscar el pan diario para sus hijos y le pasa esto. Estamos en una situación, la verdad, muy lamentable en nuestro Perú”, expresaron con indignación.

Los restos del taxista fueron sepultados esta tarde en el cementerio de Chorrillos en medio de gritos de justicia.

Una cámara de video captó el crimen del taxista Leonardo Rojas.
Una cámara de video captó el crimen del taxista Leonardo Rojas. | Fuente: Cortesía.
Te recomendamos
Huánuco: adulto de 54 años desapareció hace más de tres semanas tras ir a trabajar

Huánuco: adulto de 54 años desapareció hace más de tres semanas tras ir a trabajar

 Comas: comerciante denuncia robo cibernético por más de 30 mil soles

Comas: comerciante denuncia robo cibernético por más de 30 mil soles

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Justicia para taxista Inseguridad en Lima Rotafono Cercado de Lima Asesinan a taxista Asalto de auto
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Comas: comerciante denuncia robo cibernético por más de 30 mil soles

Comas: comerciante denuncia robo cibernético por más de 30 mil soles

 San Juan de Lurigancho: asesinan a balazos a dueño de un 'car wash' cerca al mercado San Gabriel [VIDEO]

San Juan de Lurigancho: asesinan a balazos a dueño de un 'car wash' cerca al mercado San Gabriel [VIDEO]

 La Libertad: familia denuncia que extorsionadores exigen 20 mil soles a cambio de seguridad [VIDEO]

La Libertad: familia denuncia que extorsionadores exigen 20 mil soles a cambio de seguridad [VIDEO]

 Chorrillos: extorsionadores disparan contra casa de concesionario de cafetería de colegio

Chorrillos: extorsionadores disparan contra casa de concesionario de cafetería de colegio
Otros casos similares
Vecinos son víctimas de robos por falta de alumbrado público y piden que se solucione el problema

Vecinos son víctimas de robos por falta de alumbrado público y piden que se solucione el problema
Hombre reporta el robo de su celular en plena luz del día y cámaras captan el rostro del delincuente

Hombre reporta el robo de su celular en plena luz del día y cámaras captan el rostro del delincuente

Magdalena: parqueadores se enfrentan por vía pública generando pánico entre los vecinos

Magdalena: parqueadores se enfrentan por vía pública generando pánico entre los vecinos

Arequipa: vecinos alertan poste a punto de caer en Cerro Colorado

Arequipa: vecinos alertan poste a punto de caer en Cerro Colorado
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot