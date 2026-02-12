menu
Copyright © 2023

Seguridad Ciudadana

Surco: turba de vándalos ataca auto de madre de familia

Rotafono de RPP | Afectada por un grupo de barristas solicita que las autoridades refuercen las medidas de seguridad para evitar este tipo de actos delictivos en el distrito limeño de Surco.
| | Laura Urbina Saldaña
El grupo de vándalos que portaba machetes rompió el parabrisas de su vehículo y otros automóviles que estaban estacionados en la zona.
El grupo de vándalos que portaba machetes rompió el parabrisas de su vehículo y otros automóviles que estaban estacionados en la zona.

Giannina Romero se comunicó con el Rotafono de RPP para denunciar que una turba de vándalos de un equipo de fútbol atacó ayer su auto que se encontraba estacionado en el frontis del colegio Innova School, situado en el jirón Ambrosio, en el distrito limeño de Surco.

La denunciante comentó que el ataque ocurrió el último miércoles, a las 3 de la tarde, cuando iba a recoger a su hija a un taller. Ella observó que más de 50 hombres que portaban machetes se acercaron a su auto, rompiendo el parabrisas de su vehículo y otros automóviles que estaban estacionados en la zona.  

Piden más seguridad 

Giannina Romero solicitó que la Policía Nacional y los agentes de Serenazgo de Surco y Barranco mejoren las medidas de seguridad para evitar este tipo de actos delictivos cuando se juegan partidos de fútbol en Lima. 

“Uno siente impotencia de no saber a quién quejarse. Si saben que eso sucede con los barristas, pues deben de acompañar o estar en cada partido para no permitir que esta turba camine libremente destruyendo cualquier cosa a su paso. No es posible que tantos delincuentes juntos vayan destrozando propiedad privada y no les pongan un alto y no capturen a ninguno”, expresó indignada.

También lamentó que efectivos de las comisarías de Surco y Barranco le comentaran que la denuncia solo le servirá si tiene seguro para reparar el auto “porque como era turba no se puede identificar al causante”.

“Tengo una indignación extrema y rabia porque soy una ciudadana que no merece este trato de indiferencia. No podemos normalizar esto y solo decirme que la denuncia que hago solo me servirá si tengo seguro para reparar el auto porque como era turba no se puede identificar al causante”, manifestó molesta. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Vándalos atacan auto Barristas Rotafono Surco Inseguridad ciudadana Barranco
