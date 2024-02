Trujillo: sujetos roban medidores de agua de viviendas en urbanización Los Portales de la Rinconada

Por lo menos cinco casas han sido afectadas, Steffi Maribel Carranza Castillo reside en una de ellas. Ella cuenta que actualmente si cuenta con agua porque tiene cisterna, pero indica que cuando el servicio regrese las viviendas podrían inundarse por la falta de medidor y porque al momento del robo los sujetos rompieron tuberías.

Los moradores afectados al darse cuenta de lo sucedido han intentado comunicarse con Sedalib, pero hasta el momento no logran informarles del problema ya que no son atendidos. “Estoy llamando a los números de Sedalib, nadie me responde”, denuncia Steffi.

Los residentes piden mayor presencia policial y más seguridad, pues hace dos días extorsionadores detonaron un explosivo en un colegio de la misma zona. Este sería el segundo acto delictivo que demuestra la inseguridad a la que se ven expuestos los vecinos.