Villa El Salvador: madre denuncia que delincuentes le piden dinero para revolver su mototaxi robado

A través del Rotafono de RPP, una mujer a quien le robaron su mototaxi ayer mientras realizaba trámites en el Hospital de Emergencias, situado en el distrito limeño de Villa El Salvador, denunció que delincuentes le exigen el pago de tres mil soles a cambio de entregarle su vehículo menor.

Delincuentes hurtaron su vehículo, de placa de rodaje 9946-5D, marca TVS, modelo TVS King, de color azul amarillo, el último lunes 11 de mayo, a las 8 de la mañana, cuando lo dejó estacionado por 10 minutos, mientras se encontraba en el mencionado establecimiento de salud.

“Me fui temprano a hacer reclamos porque tengo un paciente muy delicado de salud y no le operan hace un año. Entré al hospital a hacer trámites y a los 10 minutos, cuando salí a ver ya no estaba la moto”, contó al Rotafono de RPP.

La víctima es madre de tres hijos, quien laboraba en las noches con su mototaxi, para sostener su hogar debido a que su pareja se encuentra delicada de salud. Ella se encuentra desesperada y pide ayuda a la Policía Nacional para recuperar su vehículo menor, el cual representa el único sustento económico para su familia.

“Tengo a mi familiar que está delicada de salud, esa la razón que estaba en el hospital. Necesito que alguien me apoye, por favor. Me siento mal, pero aun así necesito porque es mi herramienta de trabajo. Yo soy el sustento de mi familia porque mi pareja está mal y quiero encontrar mi moto para seguir trabajando”, expresó angustiada.