Villa El Salvador: madre denuncia que delincuentes le piden dinero para revolver su mototaxi robado

Delincuentes hurtaron su moto, de placa de rodaje 9946-5D, en las instalaciones del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador.
A través del Rotafono de RPP, una mujer a quien le robaron su mototaxi ayer mientras realizaba trámites en el Hospital de Emergencias, situado en el distrito limeño de Villa El Salvador, denunció que delincuentes le exigen el pago de tres mil soles a cambio de entregarle su vehículo menor.
Delincuentes hurtaron su vehículo, de placa de rodaje 9946-5D, marca TVS, modelo TVS King, de color azul amarillo, el último lunes 11 de mayo, a las 8 de la mañana, cuando lo dejó estacionado por 10 minutos, mientras se encontraba en el mencionado establecimiento de salud.
“Me fui temprano a hacer reclamos porque tengo un paciente muy delicado de salud y no le operan hace un año. Entré al hospital a hacer trámites y a los 10 minutos, cuando salí a ver ya no estaba la moto”, contó al Rotafono de RPP.
La víctima es madre de tres hijos, quien laboraba en las noches con su mototaxi, para sostener su hogar debido a que su pareja se encuentra delicada de salud. Ella se encuentra desesperada y pide ayuda a la Policía Nacional para recuperar su vehículo menor, el cual representa el único sustento económico para su familia.
“Tengo a mi familiar que está delicada de salud, esa la razón que estaba en el hospital. Necesito que alguien me apoye, por favor. Me siento mal, pero aun así necesito porque es mi herramienta de trabajo. Yo soy el sustento de mi familia porque mi pareja está mal y quiero encontrar mi moto para seguir trabajando”, expresó angustiada.
La víctima denunció el robo en la comisaría de la urbanización de Pachacámac y hace un llamado a las autoridades policiales para que le ayuden en la recuperación de su herramienta de trabajo y que le brinden seguridad, pues desde que le robaron su mototaxi, delincuentes le llaman para extorsionarla.
Además, solicita el acceso a las cámaras de vigilancia para identificar a los delincuentes y conocer el paradero de su mototaxi.
Comentó que su mototaxi fue visto ayer, a través de las cámaras de vigilancia, en las calles del distrito de San Juan de Miraflores y en las inmediaciones del mercado Virgen de Cocharcas, frente al hospital Solidaridad de Villa El Salvador, pero no contó con el apoyo de los policías para buscar su vehículo.
Añadió que las comisarías de San Juan de Miraflores y Villa El Salvador rechazaron intervenir alegando cuestiones de jurisdicción y la falta de patrulleros para acompañarla a buscar, por lo que ella tuvo que hacerlo por su cuenta hasta las dos de la mañana de hoy sin resultado positivo.
La madre de familia también pide ayuda al Ministerio de Salud para que se agilice los trámites de operación de su pareja, quien padece bronquiectasia, una condición que le provoca hemorragias constantes y requiere la extirpación del pulmón derecho.
Según la denunciante, a pesar de haber completado los exámenes preoperatorios en varias ocasiones, las largas listas de espera han impedido realizar la cirugía del padre de sus hijos que estuvo programada hace siete meses, es por eso que ayer acudió al hospital a reclamar la pronta atención de su pariente.
"Justamente por eso ese día fui con mi moto porque como no hay respuesta, como me dicen, 'haz tu cola acá, haz tu cola allá'. Esa fue la razón por la que dejé mi moto ahí y en menos de 10 minutos me lo robaron", explicó.
Tras el pedido de ayuda, el Ministerio de Salud informó que el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador gestionó una cita para el jueves 14 de mayo, a fin de que el paciente sea evaluado por un especialista.
La madre de familia agradeció que las autoridades le hayan escuchado y brindado esa consulta a su pareja, a fin de que lo atiendan y se inicie los trámites de la operación que espera hace siete meses.
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