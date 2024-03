Adulta pide apoyo para conseguir materiales para su operación de retina en el INO

Faltan materiales para la operación

Sin embargo, Erika Morales no fue operada por falta de todos los utensilios y materiales médicos; por lo que, solamente le generaron la orden de cirugía. Erika señaló que se acercó a la farmacia para consultar el precio de estos artículos para poder proceder con la operación, y le dijeron un monto que no puede pagar.

Después del accidente, la señora quedó desempleada y las posibilidades de operarse se redujeron. Por esta razón, la ciudadana solicita la ayuda de las autoridades de salud para que puedan apoyarle con estos materiales requeridos.

Su operación es de carácter urgente, ya que corre el riesgo de no volver a ver nunca más. Además, necesita volver a laborar y cuidar de su menor hija de tres años y no puede hacer ninguno de los dos porque no mira bien y tiene bastantes dificultades en el día a día.