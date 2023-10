Adulto mayor con enfermedad visual requiere urgente examen en el Hospital Alberto Sabogal

Anciano necesita ayuda urgente

Zenobio argumenta que cuenta con visión borrosa y se tiene que transportar con la ayuda de su hija pues debido a su mal no puede distinguir los obstáculos que hay en la calle.

“No veo bien y en reiteradas ocasiones me he tropezado, me he caído en mi casa, y no puedo movilizarme sin ayuda”, contó el adulto mayor para el Rotafono de RPP.