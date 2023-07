Adulto mayor con esquizofrenia está desaparecido desde el 27 de junio

Gregorio Simeon Barra Eusebio, de 67 años, desapareció el pasado 27 de junio tras salir de su vivienda ubicada en el distrito limeño de Santiago de Surco. La familia está sumamente preocupada, debido a que el adulto mayor padece de esquizofrenia.

David Hidalgo, yerno del desaparecido, indicó al Rotafono de RPP Noticias que Gregorio aprovechó un descuido para salir de la vivienda y no regresó más. Al enterarse que no estaba en la casa, la familia empezó a buscarlo por la zona pero no tuvieron éxito.

El ciudadano señaló que, el mismo día que desapareció el adulto mayor, los familiares se acercaron a la comisaría en Surco para asentar la denuncia por desaparición con la esperanza que las autoridades inicien con las investigaciones.