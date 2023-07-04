Amazonas: buscan a profesor que cayó al río Comainas cuando iba a colegio

Familiares piden ayuda para buscar al docente Francisco Orihuela Huaynalaya, de 45 años, quien se encuentra desaparecido en el río Comainas desde el miércoles 11 de marzo, en el distrito de Cenepa, provincia de Condorcanqui, región Amazonas.

Desde el distrito Orcotuna, en la región Junín, Vanesa Orihuela se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar ayuda de agentes especializados para que puedan ingresar al río y ubicar a su hermano, quien fue arrastrado por la fuerte corriente, luego de que se volcara el peque peque en el que se trasladaba.

“Los policías necesitan equipos especializados, queremos que nos apoyen a encontrarlo, no sabemos si está vivo o muerto, en caso hubiese fallecido, necesitamos la recuperación del cuerpo”, expresó.

Vanesa Orihuela contó que su hermano se embarcó en el puerto Mori, en un peque peque a las seis de la tarde junto con otro profesor rumbo a su colegio Carlos Najatmtai Chui, situado en el centro poblado de Cussu Chico, pero debido al incremento del caudal del río, la embarcación sufrió un accidente.

El que manejaba el peque peque salió nadando, el otro docente pudo ser rescatado al sostenerse de un flotador, pero Francisco Orihuela fue arrastrado por el río Comainas.