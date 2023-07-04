Amazonas: buscan a profesor que cayó al río Comainas cuando iba a colegio

Francisco Orihuela fue contratado para enseñar en una escuela del distrito El Cenepa, pero debido a un accidente no llegó a su destino. | Fuente: Cortesía
Familiares piden ayuda para buscar al docente Francisco Orihuela Huaynalaya, de 45 años, quien se encuentra desaparecido en el río Comainas desde el miércoles 11 de marzo, en el distrito de Cenepa, provincia de Condorcanqui, región Amazonas.
Desde el distrito Orcotuna, en la región Junín, Vanesa Orihuela se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar ayuda de agentes especializados para que puedan ingresar al río y ubicar a su hermano, quien fue arrastrado por la fuerte corriente, luego de que se volcara el peque peque en el que se trasladaba.
“Los policías necesitan equipos especializados, queremos que nos apoyen a encontrarlo, no sabemos si está vivo o muerto, en caso hubiese fallecido, necesitamos la recuperación del cuerpo”, expresó.
Vanesa Orihuela contó que su hermano se embarcó en el puerto Mori, en un peque peque a las seis de la tarde junto con otro profesor rumbo a su colegio Carlos Najatmtai Chui, situado en el centro poblado de Cussu Chico, pero debido al incremento del caudal del río, la embarcación sufrió un accidente.
El que manejaba el peque peque salió nadando, el otro docente pudo ser rescatado al sostenerse de un flotador, pero Francisco Orihuela fue arrastrado por el río Comainas.
Los parientes comentaron que la policía apoyó el primer día de la desaparición y después solo población está buscando al maestro, ya que los efectivos no tienen los implementos necesarios, por eso solicitan la ayuda de los ministerios de Educación, Defensa e Interior.
“Se volteó el peque peque y se salvaron las dos personas, mi hermano no pudo porque lo arrastró la corriente a las 8 de la noche. Desde ese momento estamos en la búsqueda”, sostuvo.
Francisco Orihuela Huaynalaya es natural de Orcotuna, provincia de Concepción. Tiene una hija de 14 años. Su familia está desesperada y solicita la ayuda de las autoridades. Mañana realizarán una vigilia en su ciudad natal para pedir por su pronta ubicación.
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