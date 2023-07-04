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Amazonas: comunidad de Wawas pide la construcción del puente colgante que se cayó hace un mes [VIDEO]

Rotafono de RPP | Esta comunidad situada en la provincia de Bagua, en Amazonas ha quedado aislada y decenas de estudiantes se arriesgan al cruzar el rio Wawas en peque-peque para asistir a sus clases.
| | Victor Pacheco
Este es el puente que se vino abajo hace poco más de un mes en Amazonas
Este es el puente que se vino abajo hace poco más de un mes en Amazonas | Fuente: Rotafono

La comunidad nativa de Wawas, ubicado en el distrito de Imaza, provincia de Bagua, región Amazonas se encuentra prácticamente abandonada debido a que el pasado 8 de abril se destruyó el puente colgante que usaban para trasladarse a diferentes sitio y todavía no es arreglado.

Nelly Becerra Ventura es la directora de un colegio que queda cruzando el río Wawas, donde exactamente estaba colocado el puente y servía para que los estudiantes vayas a sus clases escolares. Sin embargo, ha pasado más de un mes desde que quedó destruido y ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto; todo sigue igual.

Los niños cruzan el río Wawas en un peque-peque
Los niños cruzan el río Wawas en un peque-peque | Fuente: Rotafono

Estudiantes arriesgan sus vidas en el río

Las familias utilizan otros métodos que son más peligrosos para llegar a la casa de estudios. Tales como trasladarse en peque-peque por el río para cruzarlo, lo cual es sumamente peligroso, ya que puede aumentar el caudal y hacer que este pequeño bote se voltee con la gente adentro.

La ciudadana comentó que el puente se cayó debido a que su estructura era muy débil. Los cables principales que lo soportaban fallaron y todo se derrumbó. Esa mañana no se reportó ninguna persona herida, pero dejó a decenas de pobladores aislados, pues muchos dependen exclusivamente de ello para acceder a servicios básicos.

La directora teme que sus estudiantes tengan algún accidente, pues arriesgan su vida para asistir al colegio. "La preocupación es cuando llueve y las aguas se aumentan... la vida de más de 80 estudiantes que cruzan a diario para ir a la escuela que está al otro lado del río", señaló.

Los pobladores usaban este puente colgante para hacer comercios y trabajar también
Los pobladores usaban este puente colgante para hacer comercios y trabajar también | Fuente: Rotafono

Familias hace un llamado a autoridades

La señora solicita a las autoridades correspondientes que se construya un nuevo puente modular para facilitar el pase a los estudiantes, profesores y personas de la comunidad que trabajan o deben recorrer otros sitios. Por eso, es de suma importancia que se levante la estructura lo más rápido posible.

Lo que preocupa es que las lluvias son muy usuales en esta zona de Amazonas y, a pesar de ello, la gente se arriesga para cruzar el río Wawas en el peque-peque. Más de cinco semanas después, nada ha cambiado y ni siquiera la autoridad local ha propuesto una alternativa. Por eso, también hace un llamado al Gobierno Regional para que tome acciones al respecto.

La comunidad nativa Wawas se ha quedado aislada totalmente
La comunidad nativa Wawas se ha quedado aislada totalmente | Fuente: Rotafono

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La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono
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