Amazonas: comunidad de Wawas pide la construcción del puente colgante que se cayó hace un mes [VIDEO]

Estudiantes arriesgan sus vidas en el río

Las familias utilizan otros métodos que son más peligrosos para llegar a la casa de estudios. Tales como trasladarse en peque-peque por el río para cruzarlo, lo cual es sumamente peligroso, ya que puede aumentar el caudal y hacer que este pequeño bote se voltee con la gente adentro.

La ciudadana comentó que el puente se cayó debido a que su estructura era muy débil. Los cables principales que lo soportaban fallaron y todo se derrumbó. Esa mañana no se reportó ninguna persona herida, pero dejó a decenas de pobladores aislados, pues muchos dependen exclusivamente de ello para acceder a servicios básicos.

La directora teme que sus estudiantes tengan algún accidente, pues arriesgan su vida para asistir al colegio. "La preocupación es cuando llueve y las aguas se aumentan... la vida de más de 80 estudiantes que cruzan a diario para ir a la escuela que está al otro lado del río", señaló.