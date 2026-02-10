Amazonas: familiares de adultos que cayeron al río Utcubamba piden ayuda para encontrarlos

¿Cómo desaparecieron los adultos?

Leila Chiroque, prima de Dani Silva, contó que encontraron el polo que usaba su familiar, quien era ayudante del vehículo pesado; mientras que Segundo Bautista era el conductor. En ese sentido, solicitó apoyo de la Dirección de Aviación Policial para que manden los recursos necesarios para hallar a los desaparecidos.

Asimismo, indicó que no encuentran ni el vehículo en el que iban y resaltó que, a pesar de no tener noticias alentadoras, la familia desea por lo menos recuperar el cuerpo de su primo, quien trabajaba para la Municipalidad de Santa Catalina. Además, dijo que ambas personas iban a recoger material de construcción.

"Actualmente, los equipos de rescate locales cuentan con limitados recursos y no disponen de todos los elementos técnicos adecuados. Dada la complejidad del terreno y las condiciones del río, se requiere de equipamiento especializado y capacidad operativa que la Diravpol puede brindar", detalló.