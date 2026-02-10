Amazonas: familiares de adultos que cayeron al río Utcubamba piden ayuda para encontrarlos

Dany Fabian Silva Chiroque y Segundo Bautista Flores son dos trabajadores que estaban a bordo de un volquete en la carretera Fernando Belaúnde Terry, en el tramo Pedro Ruíz - Bagua Grande, en la región Amazonas. Ellos se despistaron la noche del pasado miércoles 4 de febrero y desde ahí están desaparecidos.
Sus familiares se comunicaron con el Rotafono de RPP para hacer un pedido de ayuda a las autoridades correspondientes, ya que necesitan maquina y equipos especiales para bajar hasta el río mencionado. Los rescatistas que acudieron a auxiliar no se dan abasto con lo que tienen y requieren mayor apoyo.
Leila Chiroque, prima de Dani Silva, contó que encontraron el polo que usaba su familiar, quien era ayudante del vehículo pesado; mientras que Segundo Bautista era el conductor. En ese sentido, solicitó apoyo de la Dirección de Aviación Policial para que manden los recursos necesarios para hallar a los desaparecidos.
Asimismo, indicó que no encuentran ni el vehículo en el que iban y resaltó que, a pesar de no tener noticias alentadoras, la familia desea por lo menos recuperar el cuerpo de su primo, quien trabajaba para la Municipalidad de Santa Catalina. Además, dijo que ambas personas iban a recoger material de construcción.
"Actualmente, los equipos de rescate locales cuentan con limitados recursos y no disponen de todos los elementos técnicos adecuados. Dada la complejidad del terreno y las condiciones del río, se requiere de equipamiento especializado y capacidad operativa que la Diravpol puede brindar", detalló.
Estas son las denuncia hechas sobre la desaparición de Dany Silva y Segundo Bautista | Fuente: Rotafono
En la denuncia policial, se detalla que el volquete en el que iban los ciudadanos perdidos se despistó a la altura del kilómetro 283 de la carretera Fernando Belaúnde Terry, cerca del puente Alva, en el sector El Tingo. Según esta acta, el vehículo cayó en una pendiente unos 100 metros hasta el río Utcubamba.
Del mismo modo, especifican que "se requiere presencia de personal especializada y con los equipos necesarios, a fin de descender por la zona agrestes y realizar la búsqueda respectiva". Los familiares están desesperados y reiteran el pedido de ayuda de las autoridades regionales y del Estado, ya que acceder y buscarlos en esta zona es muy dificultoso.
