Áncash: familia busca a su mascota Blacky que ayuda con la terapia de anciano con derrame cerebral

La joven Erika Flores se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su perro Blacky, quien se escapó de su casa ubicada en el distrito de Nuevo Chimbote, provincia del Santa, en Áncash. El hecho se registró el pasado sábado 22 de septiembre. Su familia está desesperada por encontrarla y ofrece una recompensa a quien brinde información de su paradero.

Aquel día, el can salió de su casa de forma sorpresiva y nadie en su hogar se dio cuenta. La mascota salió a la calle para juntarse con otros perros; al parecer no era la primera vez que lo hacía, pero una moto lo intercepta y sale rápidamente. Es ahí cuando se extravía y desde esa fecha no saben su paradero.