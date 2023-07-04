Áncash: familia pide ayuda para encontrar a abuelito que lleva desaparecido hace más de dos años

Iberia Franklin Guerrero se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su padre Pedro Fortunato Franklin Cruz, de 79 años, quien se perdió el pasado 22 de mayo del 2023, en la ciudad de Chimbote, Áncash.



El hecho se dio cuando el hombre de 79 años se fue a recoger, con una de sus hijas, una encomienda en el terminal de Chimbote y al retornar a su casa, Pedro se bajó en el centro de la ciudad para realizar unos trámites documentarios. Con el pasar de las horas el adulto mayor no retornó a su vivienda y sus familiares ya no pudieron encontrarlo.



Sin embargo Iberia recalca que su padre al salir de casa, estuvo sin documentos personales, por lo que se le hace extraño que haya querido realizar algunos trámites.