Copyright © 2023

Áncash: familia pide ayuda para encontrar a abuelito que lleva desaparecido hace más de dos años

Rotafono de RPP | La última vez que se vio, el señor vestía un pantalón de tela negro, un polo de algodón de color azul y unos zapatos negros.
Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Pedro Franklin tiene 79 años, mide 1.65 metros, es de contextura gruesa, nariz convexa, de tez mestiza, cabellos canos y ojos castaños oscuros.

Pedro Franklin tiene 79 años, mide 1.65 metros, es de contextura gruesa, nariz convexa, de tez mestiza, cabellos canos y ojos castaños oscuros.

Iberia Franklin Guerrero se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su padre Pedro Fortunato Franklin Cruz, de 79 años, quien se perdió el pasado 22 de mayo del 2023, en la ciudad de Chimbote, Áncash. 

El hecho se dio cuando el hombre de 79 años se fue a recoger, con una de sus hijas, una encomienda en el terminal de Chimbote y al retornar a su casa, Pedro se bajó en el centro de la ciudad para realizar unos trámites documentarios. Con el pasar de las horas el adulto mayor no retornó a su vivienda y sus familiares ya no pudieron encontrarlo. 

Sin embargo Iberia recalca que su padre al salir de casa, estuvo sin documentos personales, por lo que se le hace extraño que haya querido realizar algunos trámites.

Características del desaparecido

Pedro Franklin tiene 79 años, mide 1.65 metros, es de contextura gruesa, nariz convexa, de tez mestiza, cabellos canos y ojos castaños oscuros. La última vez que se vio, el señor vestía un pantalón de tela negro, un polo de algodón de color azul y unos zapatos negros.

Iberia Franklin Guerrero se encuentra preocupada por su padre y espera que la policía y fiscalía continúen ayudándola con su caso debido a que esperan tener de vuelta al adulto mayor en su casa. Si usted lo ha visto, llamar al 966 480 661.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
Abuelito desaparecido Áncash Rotafono familia persona desaparecida v
