Áncash: familia pide ayuda para que siga la búsqueda de montañista desaparecido en nevado Huascarán

La familia de Saúl Mendoza Lizana, de 35 años, pide que se intensifique la búsqueda del montañista limeño que desapareció junto con otros dos amigos el 14 de julio en el nevado Huascarán, en la región Áncash, tras una tormenta a más de 6.400 mil metros sobre el nivel del mar cuando empezaban a descender de la montaña.

A través del Rotafono de RPP, desde el distrito de Ate, Juan Zapata solicita que la Policía Nacional y la Fuerzas Aérea continúen con las labores de rescate en el nevado.

“Estamos haciendo todo lo posible para poder encontrar a mi primo Saúl, a Chicho y a Teodoro. El pedido que nosotros hacemos es que la búsqueda continúe, que no se detenga en ningún momento, que sigan contribuyendo con este esfuerzo, la Policía de Rescate, la Fuerza Aérea y los voluntarios”, expresó.

Juan Zapata comentó que su primo y los dos montañistas con quienes solía realizar excursiones a los nevados del país han sido ubicados, por sus huellas, en una zona de riesgo, pero se necesita implementos especializados para llegar al lugar.

“Pedimos la ayuda urgente para que las autoridades continúen con la búsqueda. Se requiere la logística ideal para rescatarlos. Hay drones que están peinando la zona para ubicarlos, pero aún no se sabe si han caído a una grieta”, solicitó.