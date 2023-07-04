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Áncash: familia pide ayuda para que siga la búsqueda de montañista desaparecido en nevado Huascarán

Rotafono de RPP | Saúl Mendoza Lizana, de 35 años, se encuentra desaparecido desde el 14 de julio. Sus parientes en el distrito limeño de Ate, piden que no se paren las labores de rescate.
| | Laura Urbina Saldaña
Se necesita implementos especializados para seguir con la búsqueda de Saúl Mendoza.

Se necesita implementos especializados para seguir con la búsqueda de Saúl Mendoza. | Fuente: Cortesía

La familia de Saúl Mendoza Lizana, de 35 años, pide que se intensifique la búsqueda del montañista limeño que desapareció junto con otros dos amigos el 14 de julio en el nevado Huascarán, en la región Áncash, tras una tormenta a más de 6.400 mil metros sobre el nivel del mar cuando empezaban a descender de la montaña. 

A través del Rotafono de RPP, desde el distrito de Ate, Juan Zapata solicita que la Policía Nacional y la Fuerzas Aérea continúen con las labores de rescate en el nevado.

“Estamos haciendo todo lo posible para poder encontrar a mi primo Saúl, a Chicho y a Teodoro. El pedido que nosotros hacemos es que la búsqueda continúe, que no se detenga en ningún momento, que sigan contribuyendo con este esfuerzo, la Policía de Rescate, la Fuerza Aérea y los voluntarios”, expresó. 

Juan Zapata comentó que su primo y los dos montañistas con quienes solía realizar excursiones a los nevados del país han sido ubicados, por sus huellas, en una zona de  riesgo, pero se necesita implementos especializados para llegar al lugar.

“Pedimos la ayuda urgente para que las autoridades continúen con la búsqueda. Se  requiere la logística ideal para rescatarlos. Hay drones que están peinando la zona para ubicarlos, pero aún no se sabe si han caído a una grieta”, solicitó. 

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No pierden la esperanza de encontrarlo 

El montañista Saúl Mendoza Lizana es ingeniero industrial, natural del distrito limeño de Ate. El próximo 24 de julio es su cumpleaños y su familia no pierde la esperanza de encontrarlo con vida.

“Como familia queremos saber si ellos están a salvo. Como familia nunca pierde la esperanza y estamos a la espera de ello. Es por eso que clamamos por el apoyo, que siga esta búsqueda”, manifestó.

Ante la urgencia de la situación, las familias de Saúl Mendoza Lizana y de los otros dos andinistas desaparecidos en el Huascarán han tenido que contratar alpinistas especializados para continuar con las labores de búsqueda. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

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La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

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