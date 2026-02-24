Áncash: madre de suboficial de la PNP desaparecida pide que se intensifique su búsqueda

A través del Rotafono de RPP, Rosana Silvestre pidió ayuda a las autoridades para que se intensifique la búsqueda de su hija Marleni Martha Rucana Silvestre, de 27 años, una suboficial de tercera de la Policía Nacional, quien se encuentra desaparecida desde el sábado 21 de febrero en la ciudad de Huaraz, en la región Áncash.

Rosana Silvestre exhortó a la Policía Nacional y Ministerio Público a intensificar los esfuerzos de rastreo en la región de Áncash para localizar a su hija, quien labora en la Unidad Desconcentrada de Medio Ambiente de la PNP, situada en Huaraz.

“Hago un llamado a todos los autoridades competentes para que intensifiquen los labores de investigación y búsqueda, ya que mi hija era un efectivo policial. Pido apoyo a todo el cuerpo policial, al Ministerio de la Mujer, amigos, familiares, colegas, compañeros de la región Áncash y del Perú para que me apoyen con la búsqueda”, expresó con angustia.

Según las visualizaciones de las cámaras de las vecinas, la suboficial salió de su trabajo a almorzar a las 2:15 de la tarde y subió al carro, de color rojo, con placa BJN-906, del vehículo de José Enrique Villafan Arteaga, efectivo policial, posible sospechoso de la desaparición de la agente, de acuerdo con el testimonio de la madre de familia.