Áncash: madre de suboficial de la PNP desaparecida pide que se intensifique su búsqueda

Rosana Silvestre exhortó a la Policía Nacional y Ministerio Público a intensificar los esfuerzos de rastreo en la región de Áncash para localizar a su hija. | Fuente: Cortesía
A través del Rotafono de RPP, Rosana Silvestre pidió ayuda a las autoridades para que se intensifique la búsqueda de su hija Marleni Martha Rucana Silvestre, de 27 años, una suboficial de tercera de la Policía Nacional, quien se encuentra desaparecida desde el sábado 21 de febrero en la ciudad de Huaraz, en la región Áncash.
Rosana Silvestre exhortó a la Policía Nacional y Ministerio Público a intensificar los esfuerzos de rastreo en la región de Áncash para localizar a su hija, quien labora en la Unidad Desconcentrada de Medio Ambiente de la PNP, situada en Huaraz.
“Hago un llamado a todos los autoridades competentes para que intensifiquen los labores de investigación y búsqueda, ya que mi hija era un efectivo policial. Pido apoyo a todo el cuerpo policial, al Ministerio de la Mujer, amigos, familiares, colegas, compañeros de la región Áncash y del Perú para que me apoyen con la búsqueda”, expresó con angustia.
Según las visualizaciones de las cámaras de las vecinas, la suboficial salió de su trabajo a almorzar a las 2:15 de la tarde y subió al carro, de color rojo, con placa BJN-906, del vehículo de José Enrique Villafan Arteaga, efectivo policial, posible sospechoso de la desaparición de la agente, de acuerdo con el testimonio de la madre de familia.
La suboficial Marleni Rucana se encuentra desaparecida desde el sábado 21 de febrero. | Fuente: Cortesía
La madre de familia confirmó que el policía José Enrique Villafan Arteaga, quien laboraba en el área de Asesoría Legal de la Región Policial en Huaraz, fue detenido esta mañana.
Según las declaraciones que brindó a las autoridades, José Enrique Villafan dijo que el último sábado recogió a su colega para ir a almorzar al distrito de Ranrahirca, en la provincia de Yungay, pero al regresar a Huaraz, la dejó en la avenida 28 de Julio. También comentó que desconoce el paradero de su colega.
La madre de familia apela a la solidaridad de la comunidad y de los colegas de la joven para obtener cualquier información relevante que permita hallarla con vida. Además, ella exige que se aplique todo el peso de la ley contra los responsables de la desaparición de su hija.
“Si lo han visto en algún lugar que se comuniquen al número 976 626 526 o a la policía. Exijo justicia caiga quien caiga. Quiero encontrar a mi hija sana y salva por favor”, manifestó.
El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono