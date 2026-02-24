menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios a la comunidad

Áncash: madre de suboficial de la PNP desaparecida pide que se intensifique su búsqueda

Rotafono de RPP | Rosana Silvestre pidió ayuda para localizar a su hija Marleni Martha Rucana Silvestre, de 27 años, quien labora en la Unidad Desconcentrada de Medio Ambiente de la PNP, situada en la ciudad de Huaraz.
| | Laura Urbina Saldaña
Rosana Silvestre exhortó a la Policía Nacional y Ministerio Público a intensificar los esfuerzos de rastreo en la región de Áncash para localizar a su hija.

Rosana Silvestre exhortó a la Policía Nacional y Ministerio Público a intensificar los esfuerzos de rastreo en la región de Áncash para localizar a su hija. | Fuente: Cortesía

A través del Rotafono de RPP, Rosana Silvestre pidió ayuda a las autoridades para que se intensifique la búsqueda de su hija Marleni Martha Rucana Silvestre, de 27 años, una suboficial de tercera de la Policía Nacional, quien se encuentra desaparecida desde el sábado 21 de febrero en la ciudad de Huaraz, en la región Áncash.  

Rosana Silvestre exhortó a la Policía Nacional y Ministerio Público a intensificar los esfuerzos de rastreo en la región de Áncash para localizar a su hija, quien labora en la Unidad Desconcentrada de Medio Ambiente de la PNP, situada en Huaraz.

“Hago un llamado a todos los autoridades competentes para que intensifiquen los labores de investigación y búsqueda, ya que mi hija era un efectivo policial. Pido apoyo a todo el cuerpo policial, al Ministerio de la Mujer, amigos, familiares, colegas, compañeros de la región Áncash y del Perú para que me apoyen con la búsqueda”, expresó con angustia.

Según las visualizaciones de las cámaras de las vecinas, la suboficial salió de su trabajo a almorzar a las 2:15 de la tarde y subió al carro, de color rojo, con placa BJN-906, del vehículo de José Enrique Villafan Arteaga, efectivo policial, posible sospechoso de la desaparición de la agente, de acuerdo con el testimonio de la madre de familia. 

La suboficial Marleni Rucana se encuentra desaparecida desde el sábado 21 de febrero.

La suboficial Marleni Rucana se encuentra desaparecida desde el sábado 21 de febrero. | Fuente: Cortesía

Detienen a sospechoso 

La madre de familia confirmó que el policía José Enrique Villafan Arteaga, quien laboraba en el área de Asesoría Legal de la Región Policial en Huaraz, fue detenido esta mañana.

Según las declaraciones que brindó a las autoridades, José Enrique Villafan dijo que el último sábado recogió a su colega para ir a almorzar al distrito de Ranrahirca, en la provincia de Yungay, pero al regresar a Huaraz, la dejó en la avenida 28 de Julio. También comentó que desconoce el paradero de su colega. 

La madre de familia apela a la solidaridad de la comunidad y de los colegas de la joven para obtener cualquier información relevante que permita hallarla con vida. Además, ella exige que se aplique todo el peso de la ley contra los responsables de la desaparición de su hija.

“Si lo han visto en algún lugar que se comuniquen al número 976 626 526 o a la policía. Exijo justicia caiga quien caiga. Quiero encontrar a mi hija sana y salva por favor”, manifestó. 

Te recomendamos
Arequipa: buscan a adulto mayor que se perdió tras vuelco de bus por huaico en Ocucaje

Arequipa: buscan a adulto mayor que se perdió tras vuelco de bus por huaico en Ocucaje

 San Martín de Porres: piden intensificar búsqueda de menor de 12 años que escapó de casa hace 13 días

San Martín de Porres: piden intensificar búsqueda de menor de 12 años que escapó de casa hace 13 días

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Buscan a policía Suboficial desaparecida Rotafono Huaraz Áncash Policía Nacional
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Puente Piedra: padre de familia pide ayuda para encontrar a su hija desaparecida de 15 años

Puente Piedra: padre de familia pide ayuda para encontrar a su hija desaparecida de 15 años

 Arequipa: buscan a adulto mayor que se perdió tras vuelco de bus por huaico en Ocucaje

Arequipa: buscan a adulto mayor que se perdió tras vuelco de bus por huaico en Ocucaje

 Jesús María: familia pide ayuda para buscar a joven con esquizofrenia de 38 años

Jesús María: familia pide ayuda para buscar a joven con esquizofrenia de 38 años

 Surco: renovarán tarjeta bancaria a adulto mayor con graves problemas de salud

Surco: renovarán tarjeta bancaria a adulto mayor con graves problemas de salud
Otros casos similares
Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio

Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio
San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro

San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro
Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla

Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla
VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio

VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot