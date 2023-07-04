Áncash: piden donadores de sangre para operar a adulto mayor con diabetes

Desde la ciudad de Casma, en la región Áncash, José Luis Blas Domínguez se contactó con el Rotafono de RPP para pedir la donación de sangre a favor de su padre José Luis Blas Huincho, de 65 años, quien debe ser sometido a una operación tras la amputación de su pierna izquierda debido a la diabetes que padece.

Don José Luis Blas Huincho requiere dos unidades de sangre tipo B positivo para someterse a una intervención quirúrgica de limpieza en el Hospital Regional “Eleazar Guzmán Barrón”, situado en el distrito de Nuevo Chimbote.

“Lamentablemente le cortaron la pierna a mi padre y ahora lo que quieren es dos unidades para volverlo a operar porque la herida está supurando mucho y le quieren limpiar. Es por eso quieren las dos unidades”, explicó José Luis Blas.

Actualmente, el banco de sangre del centro hospitalario no cuenta con este grupo específico, lo que pone en riesgo la limpieza quirúrgica del paciente, diagnosticado con pie diabético, por eso que su familia hace un llamado de apoyo a la comunidad.

“Se les ha agotado ese ese grupo sanguíneo y específicamente quieren ese ese grupo para operarlo a mi papá”, agregó.

Los interesados en donar ese tipo de sangre deben dirigirse a la cama 35 del tercer piso del Hospital Regional de Nuevo Chimbote para brindar su apoyo. Cualquier información puede comunicarse al siguiente número telefónico 944 813 341.