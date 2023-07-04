menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios a la comunidad

Áncash: piden donadores de sangre para operar a adulto mayor con diabetes

Rotafono de RPP | José Luis Blas necesita una intervención quirúrgica de limpieza, luego de que le amputaran la pierna izquierda en el Hospital Regional “Eleazar Guzmán Barrón”, situado en el distrito de Nuevo Chimbote.
| | Laura Urbina Saldaña
José Luis Blas requiere dos unidades de sangre tipo B positivo para someterse a una intervención quirúrgica de limpieza en el Hospital Regional de Nuevo Chimbote.

José Luis Blas requiere dos unidades de sangre tipo B positivo para someterse a una intervención quirúrgica de limpieza en el Hospital Regional de Nuevo Chimbote.

Desde la ciudad de Casma, en la región Áncash, José Luis Blas Domínguez se contactó con el Rotafono de RPP para pedir la donación de sangre a favor de su padre José Luis Blas Huincho, de 65 años, quien debe ser sometido a una operación tras la amputación de su pierna izquierda debido a la diabetes que padece.

Don José Luis Blas Huincho requiere dos unidades de sangre tipo B positivo para someterse a una intervención quirúrgica de limpieza en el Hospital Regional “Eleazar Guzmán Barrón”, situado en el distrito de Nuevo Chimbote.

“Lamentablemente le cortaron la pierna a mi padre y ahora lo que quieren es dos unidades para volverlo a operar porque la herida está supurando mucho y le quieren limpiar. Es por eso quieren las dos unidades”, explicó José Luis Blas.

Actualmente, el banco de sangre del centro hospitalario no cuenta con este grupo específico, lo que pone en riesgo la limpieza quirúrgica del paciente, diagnosticado con pie diabético, por eso que su familia hace un llamado de apoyo a la comunidad.

“Se les ha agotado ese ese grupo sanguíneo y específicamente quieren ese ese grupo para operarlo a mi papá”, agregó.

Los interesados en donar ese tipo de sangre deben dirigirse a la cama 35 del tercer piso del Hospital Regional de Nuevo Chimbote para brindar su apoyo. Cualquier información puede comunicarse al siguiente número telefónico 944 813 341. 

Te recomendamos
Piden donantes de sangre para deportista de 13 años que llegó a Lima para ganarle la batalla al cáncer

Piden donantes de sangre para deportista de 13 años que llegó a Lima para ganarle la batalla al cáncer

 La Libertad: padre busca a adolescente de 14 años que salió de su vivienda de madrugada

La Libertad: padre busca a adolescente de 14 años que salió de su vivienda de madrugada

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Donadores de sangre Paciente diabética Rotafono Hospital Regional “Eleazar Guzmán Barrón"
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Piura: buscan a adulto mayor que se perdió tras el paro de agricultores

Piura: buscan a adulto mayor que se perdió tras el paro de agricultores

 Rímac: madre busca a adolescente de 17 años que desapareció cuando iba rumbo a la casa de su abuela

Rímac: madre busca a adolescente de 17 años que desapareció cuando iba rumbo a la casa de su abuela

 Peruano varado en Bolivia pide vuelo humanitario para retornar a Lima tras protestas

Peruano varado en Bolivia pide vuelo humanitario para retornar a Lima tras protestas

 San Isidro: padres encuentran a niño de 11 años con autismo que desapareció tras salir de casa

San Isidro: padres encuentran a niño de 11 años con autismo que desapareció tras salir de casa
Otros casos similares
Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio

Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio
San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro

San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro
Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla

Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla
VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio

VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot