Áncash: reportan a menor de edad desaparecida tras salir de su casa en Huarmey

Justina Loa Ortiz es una madre de familia que se encuentra desesperada por la desaparición de su hija llamada Rubi Carmen Aguilar Loa desde el pasado jueves 16 de abril. Ella salió de su casa en la ciudad de Huarmey, ubicado en la región de Áncash. La señora se comunicó con el Rotafono de RPP para hacer la denuncia pública y pedir ayuda.
La ciudadana contó que días previos a la desaparición de su hija había viajado a Lima por motivos de salud. Regresó el jueves 16, pero no la encontró. Una de sus hijas le comentó que Rubi se despidió de ella con un abrazo y le dijo: "Hermanita, cuídate".
La mamá de la menor desaparecida la buscó por los alrededores y acudió a los paraderos donde salen carros para Lima. Ahí le indican que vieron a su hija y le mostraron un video de las cámaras de vigilancia en el que se le ve a ella tomando un vehículo particular -un colectivo- hacia la capital.
Justina Loa viajó a Lima para hacer las averiguaciones y supo que el mismo jueves su hija llegó al paradero Plaza Norte, situado en el distrito de Independencia. Eso fue lo último que supo de su pequeña de 16 años. Por otro lado, se enteró que conversó con una de sus amigas y que se encontraba en La Molina.
Desde ahí, Justina Loa no se comunica nada con Rubi; por ello, pide apoyo de las autoridades respectivas para aumentar la búsqueda. Asimismo, exhorta a que negocios o familias entreguen a la policía los videos de las cámaras de vigilancia para poder saber más del tema.
Rubi Aguilar Loa, de 16 años es de tez trigueña, tiene los ojos negros, la boca mediana, la nariz angular, el cabello negro, mide 1.55 metros de estatura y es de contextura gruesa. Con respecto a su vestimenta, portaba el uniforme del colegio María Reyna, el cual es de color azul marino y celeste.
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