Áncash: reportan a menor de edad desaparecida tras salir de su casa en Huarmey

Justina Loa Ortiz es una madre de familia que se encuentra desesperada por la desaparición de su hija llamada Rubi Carmen Aguilar Loa desde el pasado jueves 16 de abril. Ella salió de su casa en la ciudad de Huarmey, ubicado en la región de Áncash. La señora se comunicó con el Rotafono de RPP para hacer la denuncia pública y pedir ayuda.

La ciudadana contó que días previos a la desaparición de su hija había viajado a Lima por motivos de salud. Regresó el jueves 16, pero no la encontró. Una de sus hijas le comentó que Rubi se despidió de ella con un abrazo y le dijo: "Hermanita, cuídate".