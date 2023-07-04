menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios a la comunidad

Áncash: reportan a menor de edad desaparecida tras salir de su casa en Huarmey

Rotafono de RPP | Rubi Aguilar Loa, de 16 años se despidió de una de sus hermanas el jueves 16 de abril y tomó un carro colectivo rumbo a Lima, donde fue vista por última vez en el paradero Plaza Norte.
| | Victor Pacheco
La menor de 16 años se fue de su casa en Huarmey y viajó a Lima
La menor de 16 años se fue de su casa en Huarmey y viajó a Lima | Fuente: Rotafono

Justina Loa Ortiz es una madre de familia que se encuentra desesperada por la desaparición de su hija llamada Rubi Carmen Aguilar Loa desde el pasado jueves 16 de abril. Ella salió de su casa en la ciudad de Huarmey, ubicado en la región de Áncash. La señora se comunicó con el Rotafono de RPP para hacer la denuncia pública y pedir ayuda.

La ciudadana contó que días previos a la desaparición de su hija había viajado a Lima por motivos de salud. Regresó el jueves 16, pero no la encontró. Una de sus hijas le comentó que Rubi se despidió de ella con un abrazo y le dijo: "Hermanita, cuídate".

¿Cómo desapareció la adolescente?

La mamá de la menor desaparecida la buscó por los alrededores y acudió a los paraderos donde salen carros para Lima. Ahí le indican que vieron a su hija y le mostraron un video de las cámaras de vigilancia en el que se le ve a ella tomando un vehículo particular -un colectivo- hacia la capital.

Justina Loa viajó a Lima para hacer las averiguaciones y supo que el mismo jueves su hija llegó al paradero Plaza Norte, situado en el distrito de Independencia. Eso fue lo último que supo de su pequeña de 16 años. Por otro lado, se enteró que conversó con una de sus amigas y que se encontraba en La Molina.

Te recomendamos
Loreto: comunidad nativa de Pijuayal abandonados tras derrame de hidrocarburos hace más de un año atrás [VIDEO]

Loreto: comunidad nativa de Pijuayal abandonados tras derrame de hidrocarburos hace más de un año atrás [VIDEO]

 Chorrillos: Policía encontró a hombre con discapacidad intelectual que desapareció tras acudir a cita médica

Chorrillos: Policía encontró a hombre con discapacidad intelectual que desapareció tras acudir a cita médica

Características de la menor desaparecida

Desde ahí, Justina Loa no se comunica nada con Rubi; por ello, pide apoyo de las autoridades respectivas para aumentar la búsqueda. Asimismo, exhorta a que negocios o familias entreguen a la policía los videos de las cámaras de vigilancia para poder saber más del tema.

Rubi Aguilar Loa, de 16 años es de tez trigueña, tiene los ojos negros, la boca mediana, la nariz angular, el cabello negro, mide 1.55 metros de estatura y es de contextura gruesa. Con respecto a su vestimenta, portaba el uniforme del colegio María Reyna, el cual es de color azul marino y celeste.

Para cualquier información al respecto pueden comunicarse al siguiente número: 986058269.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Lima Independencia Huarmey Áncash desaparecida menor desaparecida adolescente desaparecida rotafono
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Lurín: buscan a hombre con esquizofrenia que desapareció hace 12 días

Lurín: buscan a hombre con esquizofrenia que desapareció hace 12 días

 Loreto: comunidad nativa de Pijuayal abandonados tras derrame de hidrocarburos hace más de un año atrás [VIDEO]

Loreto: comunidad nativa de Pijuayal abandonados tras derrame de hidrocarburos hace más de un año atrás [VIDEO]

 Santa Anita: desaparece joven de 33 años con discapacidad intelectual tras cita médica

Santa Anita: desaparece joven de 33 años con discapacidad intelectual tras cita médica

 Rímac: madre busca a su hija de 14 años que desapareció hace ocho días

Rímac: madre busca a su hija de 14 años que desapareció hace ocho días
Otros casos similares
Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio

Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio
San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro

San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro
Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla

Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla
VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio

VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot