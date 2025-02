Áncash: reportan retrasos de vuelos en el aeropuerto de Anta por un hueco [VIDEO]

Hueco habría sido causado por las lluvias

La misma situación la tiene la esposa de Martín Soto, quien reportó al Rotafono sobre estas demoras y la falta de información, pues los pasajeros solamente pueden ver a varias personas observando y analizando una parte de la pista de aterrizaje. Algunas personas indicaron que el hueco se debe a las fuertes lluvias registradas.

La señora dio a conocer la versión del aeropuerto, el cual indican que este último sábado 22 de este mes hicieron un estudio de suelos y para ello hicieron una perforación. Taparon este hueco e hicieron las pruebas respectivas y todo estaba bien.

No obstante, los aviones no pudieron despegar y había problemas cuando aterrizaron otros. “El piloto se ha dado cuenta y no ha querido arrancar hasta que esto se arregle”, comentó la ciudadana. Los pasajeros piden una explicación certera de parte de la aerolínea y las autoridades del aeropuerto para su seguridad.