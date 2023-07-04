Ancón: adulto de 34 años con esquizofrenia está desaparecido desde hace más de un día

¿Cómo se perdió el ciudadano?

El joven contó que su primo Julio salió de su casa en San Isidro hacia dirección desconocida al promediar las 8.00 p. m. La madre del ciudadano perdido relató que el sábado, a las 8.00 a. m. recibió la llamada del conserje de un edificio, en el cual su familia tiene un departamento y es en Ancón.

Esta persona le dijo que Julio había estado ahí ese mismo día horas antes y se quedó en el lobby sentado sin hablar. Antes de ir pidió 10 soles para su almuerzo y el conserje se los dio, pero no mencionó hacia donde se iba. Eso fue lo último que supieron del hombre desaparecido.

Su familia fue a la Municipalidad de Ancón a pedir los videos de las cámaras de vigilancia, pero le dijeron que estas no funcionaban por un problema con la fibra óptica. Por ello, se fueron a la zona del edificio y una asociación que sí tenía cámaras les pasó un video en donde se le ve al señor caminando a las 8.00.