Ancón: adulto de 34 años con esquizofrenia está desaparecido desde hace más de un día

Julio Jose Alegría Cebrian es un adulto de 34 años con esquizofrenia paranoide que ha sido reportado como desaparecido desde la mañana de este último sábado 3 de enero. El señor salió de un edificio perteneciente a su familia, ubicado en el distrito limeño de Ancón hacia rumbo desconocido.
Su primo Jefferson Baca Encinas se puso en contacto con el Rotafono de RPP para hacer pública esta denuncia y solicitar apoyo de las autoridades y de la ciudadanía en general. Sus familiares están muy preocupados debido al trastorno mental que tiene necesita tomar sus medicamentos y no lo ha hecho desde hace dos días.
El ciudadano tiene esquizofrenia paranoide y debe de tomar medicamentos diariamente | Fuente: Rotafono
El joven contó que su primo Julio salió de su casa en San Isidro hacia dirección desconocida al promediar las 8.00 p. m. La madre del ciudadano perdido relató que el sábado, a las 8.00 a. m. recibió la llamada del conserje de un edificio, en el cual su familia tiene un departamento y es en Ancón.
Esta persona le dijo que Julio había estado ahí ese mismo día horas antes y se quedó en el lobby sentado sin hablar. Antes de ir pidió 10 soles para su almuerzo y el conserje se los dio, pero no mencionó hacia donde se iba. Eso fue lo último que supieron del hombre desaparecido.
Su familia fue a la Municipalidad de Ancón a pedir los videos de las cámaras de vigilancia, pero le dijeron que estas no funcionaban por un problema con la fibra óptica. Por ello, se fueron a la zona del edificio y una asociación que sí tenía cámaras les pasó un video en donde se le ve al señor caminando a las 8.00.
Jefferson Baca señaló que su primo debe tomar su medicamento lo más rápido posible y debe estar angustiado y desorientado. Su madre está desesperada porque teme que le pueda pasar un accidente o ponerse mal de salud.
Julio Alegría Cebrian es de tez blanca, tiene los ojos castaño, la boca pequeña, la nariz recta, su cabello es castaño oscuro, mide 1.80 de estatura y es de contextura delgada. Sobre su vestimenta, el ciudadano llevaba puesto un short de color blanco, unas sandalias crocs, una polera gris oscura y llevaba una bolsa verde con unas pastillas en el interior.
Para cualquier información sobre su paradero pueden comunicarse al siguiente número telefónico: 947152467.
