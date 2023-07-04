menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios a la comunidad

Ancón: buscan a hombre de 31 años que desapareció tras ser arrastrado por olas en la playa Chica

Rotafono de RPP | Cindy contó que su cuñado fue a pescar junto con su novia sin imaginar que Luis no saldría de la playa Chica, ubicada en Ancón.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
La última vez que fue visto, Luis vestía una camisa azul y un short celeste y blanco.

La última vez que fue visto, Luis vestía una camisa azul y un short celeste y blanco.

Cindy Uñapillco se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su cuñado Luis Alberto Fernández Landaeta, de 31 años, desde el 26 de abril tras ser arrastrado por las olas de la playa Chica, Santa Rosa, en el distrito de Ancón.

Según indicó, el hombre de 31 años se encontraba junto a su pareja, Mayra Miguel, en la playa Chica con la intención de pescar; sin embargo, el hombre fue arrastrado tras una mala maniobra. Él hombre trató de mantenerse flotando, mientras su pareja pedía ayuda, pero para cuando los bomberos y la policía llegaron ya no había rastro suyo. 

“Él había comprado recientemente una caña de pescar y quería estrenarla (por hobbie), apenas ellos llegaban al lugar mientras se instalaban, Luis se adelantó por las rocas diciendo que buscaría carnada. Fue en unos segundos cuando dos olas golpean y se lo llevaron, no tenemos certeza de si él se resbaló antes o de si las olas lo golpearon y lo desequilibraron, porque la novia que estaba ahí”, afirmó Cindy. 

Te recomendamos
Niña con tumor en la columna necesita resonancia magnética en el Hospital Guillermo Almenara

Niña con tumor en la columna necesita resonancia magnética en el Hospital Guillermo Almenara

 Huancayo: productores acuícolas denuncian muerte de más de 500 mil truchas en cuenca de rio Yuracyacu

Huancayo: productores acuícolas denuncian muerte de más de 500 mil truchas en cuenca de rio Yuracyacu

Características del desaparecido

Luis Alberto Fernández Landaeta tiene 31 años, mide 1.62 metros, de contextura delgada, con barba pronunciada, cabello y ojos castaños oscuros. La última vez que fue visto, Luis vestía una camisa azul y un short celeste y blanco. 

Los familiares de Luis se encuentran muy preocupados y enviaron una solicitud a la Capitanía del Puerto del Callao debido a que desean que se brinde una búsqueda más especializada para poder encontrar a Luis, esto a través de equipos especializados. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
Ancón playa Chica desaparecido Rotafono RPP
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Serenazgo del distrito de La Molina logra encontrar a abuelito de 74 años con enfermedades mentales

Serenazgo del distrito de La Molina logra encontrar a abuelito de 74 años con enfermedades mentales

 Los Olivos: buscan a adulto mayor de 84 años que desapareció hace dos días

Los Olivos: buscan a adulto mayor de 84 años que desapareció hace dos días

 Hallan en Barranco a adulta mayor con Alzheimer y su mascota tras pedido de ayuda

Hallan en Barranco a adulta mayor con Alzheimer y su mascota tras pedido de ayuda

 Independencia: peruano termina en la primera línea de combate en Rusia bajo engaños

Independencia: peruano termina en la primera línea de combate en Rusia bajo engaños
Otros casos similares
Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio

Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio
San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro

San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro
Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla

Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla
VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio

VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot