Ancón: buscan a hombre de 31 años que desapareció tras ser arrastrado por olas en la playa Chica

Cindy Uñapillco se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su cuñado Luis Alberto Fernández Landaeta, de 31 años, desde el 26 de abril tras ser arrastrado por las olas de la playa Chica, Santa Rosa, en el distrito de Ancón.

Según indicó, el hombre de 31 años se encontraba junto a su pareja, Mayra Miguel, en la playa Chica con la intención de pescar; sin embargo, el hombre fue arrastrado tras una mala maniobra. Él hombre trató de mantenerse flotando, mientras su pareja pedía ayuda, pero para cuando los bomberos y la policía llegaron ya no había rastro suyo.

“Él había comprado recientemente una caña de pescar y quería estrenarla (por hobbie), apenas ellos llegaban al lugar mientras se instalaban, Luis se adelantó por las rocas diciendo que buscaría carnada. Fue en unos segundos cuando dos olas golpean y se lo llevaron, no tenemos certeza de si él se resbaló antes o de si las olas lo golpearon y lo desequilibraron, porque la novia que estaba ahí”, afirmó Cindy.

