Arequipa: adulto mayor de 86 años desapareció tras salir de su casa hacia rumbo desconocido

Rotafono de RPP | Luis Vargas Montoya se perdió el miércoles 5 de noviembre en inmediaciones del distrito de Camaná, en Arequipa y lo vieron por última vez en Caravelí.
| | Victor Pacheco
El señor de 86 años lleva más de dos semanas desaparecido

El señor de 86 años lleva más de dos semanas desaparecido | Fuente: Rotafono

Luis Vargas Montoya es un adulto mayor que se encuentra desaparecido desde el pasado miércoles 5 de noviembre tras salir de la casa de su hijo, ubicada en el distrito y provincia de Camaná, en la región de Arequipa. Su familia se comunicó con el Rotafono de RPP para hacer un pedido público de ayuda al respecto.

El señor vive en el distro de Urasqui, provincia de Camaná y el día que se perdió dijo que quería volver ahí. Su nuera Yolanda Cataño sostuvo que ese día estaba muy inquieto y, por ello, su esposo se lo llevó a otros lados para que se distraiga. Al promediar las 11.00 a. m. lo dejó y se fue a otro lado.

Sin embargo, la señora Yolanda pensó que se lo había llevado; sobre todo, porque vio la puerta estaba abierta y la chompa de Luis estaba tirada ahí. Cuando regresó le preguntó a su pareja sobre su padre y le contestó que sí lo había dejado. Ambos quedaron consternados y salieron a buscarlo.

Su hijo Milton Vargas hizo la denuncia en la comisaría respectiva

Su hijo Milton Vargas hizo la denuncia en la comisaría respectiva | Fuente: Rotafono

Familia pide apoyo para hallar al anciano desaparecido

Sus familiares lo buscaron por los alrededores y supieron que tomó un carro colectivo para irse a la zona de Ishihuinca, donde hay una mina y se sitúa en Caravelí. Es así que fueron a preguntar y unas personas indicaron que sí vieron al anciano, pero pensaron que era un trabajador.

Eso fue lo último que supieron del señor Luis Vargas y su familia está desesperada, pues la policía y demás autoridades de Caravelí lo han buscado por toda la zona, pero no han tenido éxito aún. Por eso, hace un llamado de ayuda para que demás vecinos y negocios colaboren para poder hallarlo sano y salvo.

Luis Vargas Montoya es de tez mestiza, tiene los ojos castaños, el cabello blanco por las canas, la boca mediana, la nariz recta, mide 1.66 metros de estatura y posee una contextura delgada. Sobre su vestimenta, portaba un polo amarillo con franjas negras, un pantalón de vestir plomo, unas zapatillas azules y un sombrero verde con el logo de Urasqui.

Para cualquier información al respecto pueden comunicarse a los siguientes números: 939890117 o al 915294120.

La familia del anciado perdido pide toda la ayuda posible para encontrarlo

La familia del anciado perdido pide toda la ayuda posible para encontrarlo | Fuente: Rotafono

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono

Arequipa Adulto mayor desaparecido anciano desaparecido desaparecido rotafono
