Arequipa: adulto mayor de 86 años desapareció tras salir de su casa hacia rumbo desconocido

Luis Vargas Montoya es un adulto mayor que se encuentra desaparecido desde el pasado miércoles 5 de noviembre tras salir de la casa de su hijo, ubicada en el distrito y provincia de Camaná, en la región de Arequipa. Su familia se comunicó con el Rotafono de RPP para hacer un pedido público de ayuda al respecto.

El señor vive en el distro de Urasqui, provincia de Camaná y el día que se perdió dijo que quería volver ahí. Su nuera Yolanda Cataño sostuvo que ese día estaba muy inquieto y, por ello, su esposo se lo llevó a otros lados para que se distraiga. Al promediar las 11.00 a. m. lo dejó y se fue a otro lado.

Sin embargo, la señora Yolanda pensó que se lo había llevado; sobre todo, porque vio la puerta estaba abierta y la chompa de Luis estaba tirada ahí. Cuando regresó le preguntó a su pareja sobre su padre y le contestó que sí lo había dejado. Ambos quedaron consternados y salieron a buscarlo.