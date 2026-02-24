menu
Arequipa: buscan a adulto mayor que se perdió tras vuelco de bus por huaico en Ocucaje

Rotafono de RPP | Miguel Ruiz Villa desapareció luego de que se reportara un accidente de tránsito en el kilómetro 337 de la Panamericana Sur, tras el ingreso de un huaico, en el distrito de Ocucaje.
| | Laura Urbina Saldaña
El señor Miguel Ruiz viajaba de Lima con destino a la ciudad de Arequipa en un bus de la empresa Oltursa.
El señor Miguel Ruiz viajaba de Lima con destino a la ciudad de Arequipa en un bus de la empresa Oltursa. | Fuente: Rotafono
Don Miguel Ruiz reside en el distrito de Socabaya. Su familia pide ayuda para encontrar al adulto mayor.

Don Miguel Ruiz reside en el distrito de Socabaya. Su familia pide ayuda para encontrar al adulto mayor. | Fuente: Rotafono

Desde Arequipa, familiares de Miguel Ruiz Villa, de 78 años, piden ayuda para encontrar al adulto mayor luego de que desapareciera tras un accidente de tránsito ocurrido el 18 de febrero en el distrito de Ocucaje, en la región Ica, debido a un huaico.

El señor Miguel Ruiz viajaba de Lima con destino a la ciudad de Arequipa en un bus de la empresa de transportes Oltursa, pero a la altura de Ocucaje, el vehículo se volcó a un costado de la carretera Panamericana Sur, en el kilómetro 337, según contó su nieto Daniel Gonzales Ruiz.

“Mi abuelito viaja de Lima a Arequipa el accidente ocurre en Ocucaje, el bus se ladea al costado de la carretera. La policía llega al rescate y entra dos veces al bus verificando que no queda nadie adentro”, relató el joven.

Los pasajeros fueron evacuados a Palpa y centros de salud locales, pero un grupo no quiso ser identificado y prefirió realizar transbordos para irse a sus destinos.

“Creemos que por los numerosos huaicos y accidentes en carretera mi abuelito podría está en Nasca o Ica varado. No cuenta con su teléfono, creemos que se perdió o averió en el accidente”, comentó Daniel.


Caraceterísticas del adulto mayor 

Miguel Ruiz Villa es de tez amarilla, ojos castaños, boca mediana, nariz recta y cabello blanco. Mide 1.65 metros y es de contextura delgada. Vestía un jean azul y una camisa de color blanco con líneas azules.

Don Miguel Ruiz reside en el distrito de Socabaya. Sus familiares sospechan que el señor se encuentra en Nasca.

Cualquier información sobre su paradero, puede comunicarse con Daniel Gonzales Ruiz al siguiente número telefónico 968 774 962 o llamar al 114 de la Policía Nacional.

Sepa más:
Buscan a Miguel Ruiz Villa Desaparece adulto mayor Rotafono Huaico en Ocucaje Panamericana Sur Arequipa
