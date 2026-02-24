Arequipa: buscan a adulto mayor que se perdió tras vuelco de bus por huaico en Ocucaje

Desde Arequipa, familiares de Miguel Ruiz Villa, de 78 años, piden ayuda para encontrar al adulto mayor luego de que desapareciera tras un accidente de tránsito ocurrido el 18 de febrero en el distrito de Ocucaje, en la región Ica, debido a un huaico.

El señor Miguel Ruiz viajaba de Lima con destino a la ciudad de Arequipa en un bus de la empresa de transportes Oltursa, pero a la altura de Ocucaje, el vehículo se volcó a un costado de la carretera Panamericana Sur, en el kilómetro 337, según contó su nieto Daniel Gonzales Ruiz.

“Mi abuelito viaja de Lima a Arequipa el accidente ocurre en Ocucaje, el bus se ladea al costado de la carretera. La policía llega al rescate y entra dos veces al bus verificando que no queda nadie adentro”, relató el joven.

Los pasajeros fueron evacuados a Palpa y centros de salud locales, pero un grupo no quiso ser identificado y prefirió realizar transbordos para irse a sus destinos.

“Creemos que por los numerosos huaicos y accidentes en carretera mi abuelito podría está en Nasca o Ica varado. No cuenta con su teléfono, creemos que se perdió o averió en el accidente”, comentó Daniel.