Arequipa: buscan a escolar de 15 años que lleva desaparecido hace dos días

Rotafono de RPP | Menor salió de su vivienda, en el distrito de Mariano Melgar, para comprar en una tienda y hasta el momento no regresa a su hogar.
Laura Urbina Saldaña
Jesús es de tez mestiza, ojos negros, boca mediana, nariz angular y cabello negro. Mide 1.70 metro y es de contextura gruesa.

Jesús es de tez mestiza, ojos negros, boca mediana, nariz angular y cabello negro. Mide 1.70 metro y es de contextura gruesa. | Fuente: Rotafono

Familiares de Jesús Leonel Cabrera Uturunco, de 15 años, reportaron la desaparición del menor en el distrito de Mariano Melgar, en la región Arequipa, luego de que este saliera de su vivienda para comprar en una tienda.  

Javier Uturunco se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que las autoridades intensifiquen la búsqueda de su sobrino, quien salió a las ocho de la noche de su casa, situada en el cruce de las calles Amazonas con Argentina, pero hasta el momento no retorna a su domicilio.

Características del menor 

Cuando se retiró de su hogar, el menor vestía una polera color café, pantalón jeans negro, zapatillas y mochila negra. Jesús es de tez mestiza, ojos negros, boca mediana, nariz angular y cabello negro. Mide 1.70 metro y es de contextura gruesa. En el brazo izquierdo presenta cierta dislocación leve.

Cualquier información sobre el paradero del escolar puede comunicarse con su familia al siguiente número telefónico 940 688 747 o llamar a la línea gratuita 114 de la Policía Nacional.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Menor desaparecido Escolar desaparecido Rotafono Arequipa Mariano Melgar
