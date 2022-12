Arequipa: ciudadano perdió su operación tras quedarse varado en la Panamericana Sur

Los manifestantes mintieron

El hombre dio a conocer que se quedó varado en la carretera de la Panamericana Sur, a la altura del puente Ocoña que está en el distrito del mismo nombre, en la provincia de Camaná. Él contó que ningún vehículo privado ni transporte pesado pasa, ya que los protestantes han colocado piedras y demás objetos obstaculizando el pase.

Del mismo modo, contó que los pasajeros intentaron dialogar con los manifestantes para que hagan una tregua y abran el paso. Para ello, pidieron que le den un ómnibus, pero al final no llegaron a ningún acuerdo y la situación no cambió; peor aún, ha empeorado porque no abrirán la vía y se han puesto más férreos en su decisión.

Pese a ello, los únicos que si están permitidos de caminar por el puente son los peatones y los mismos pasajeros cruzan y van al pueblo de Ocoña para alimentarse y comprar sus respectivos víveres o productos. Pero, el dinero se les está acabando y no saben qué es lo que harán; ya han propuesto ollas comunes, por lo pronto.