Arequipa: piden ayuda para buscar a joven que desapareció en la playa de Lomas

Rotafono de RPP | Álvaro Tapia Palomino, de 20 años, fue arrastrado por la corriente del mar en el distrito de Lomas, provincia de Caravelí, en la región Arequipa. Su madre solicita que la Policía Nacional apoye con la búsqueda aérea.
| | Laura Urbina Saldaña
Tania Palomino pide ayuda para que un helicóptero sobrevuele la playa Mansa.

Tania Palomino pide ayuda para que un helicóptero sobrevuele la playa Mansa.

Tania Palomino pide ayuda para encontrar a Álvaro Tapia Palomino, natural de Nasca, un joven de 20 años, que desapareció en la playa Mansa en el distrito de Lomas, provincia de Caravelí, en la región Arequipa, cuando jugaba con sus compañeros en el mar. 

Álvaro y su compañero de promoción ingresaron al mar en una balsa de plástico aproximadamente a la 1:40 p. m. el miércoles 28 de enero y fueron arrastrados por la corriente del mar. Después de una horas, el cadáver del amigo fue hallado, pero Álvaro Tapia Palomino hasta ahora no aparece.

Desde que desapareció, los buzos de Nasca están ayudando, pero se necesita especialistas y equipos de buceo, incluso el apoyo de la Policía Nacional y la Fuerza Aérea con helicópteros para sobrevolar la zona al joven. 

"La municipalidad de Lomas solo cuenta con un dron, Nasca está apoyando con drones y dos camionetas, pero se necesitan buzos profesionales”, expresó la madre de familia, Tania Palomino. 

La Capitanía de Puerto ha patrullado la zona el jueves y hoy en la mañana, pero no lo ubican. La madre Tania Palomino tiene la esperanza de encontrarlo con vida en una peña. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

