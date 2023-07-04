Arequipa: piden ayuda para buscar a joven que desapareció en la playa de Lomas

Tania Palomino pide ayuda para encontrar a Álvaro Tapia Palomino, natural de Nasca, un joven de 20 años, que desapareció en la playa Mansa en el distrito de Lomas, provincia de Caravelí, en la región Arequipa, cuando jugaba con sus compañeros en el mar.

Álvaro y su compañero de promoción ingresaron al mar en una balsa de plástico aproximadamente a la 1:40 p. m. el miércoles 28 de enero y fueron arrastrados por la corriente del mar. Después de una horas, el cadáver del amigo fue hallado, pero Álvaro Tapia Palomino hasta ahora no aparece.

Desde que desapareció, los buzos de Nasca están ayudando, pero se necesita especialistas y equipos de buceo, incluso el apoyo de la Policía Nacional y la Fuerza Aérea con helicópteros para sobrevolar la zona al joven.

"La municipalidad de Lomas solo cuenta con un dron, Nasca está apoyando con drones y dos camionetas, pero se necesitan buzos profesionales”, expresó la madre de familia, Tania Palomino.

La Capitanía de Puerto ha patrullado la zona el jueves y hoy en la mañana, pero no lo ubican. La madre Tania Palomino tiene la esperanza de encontrarlo con vida en una peña.