Arequipa: piden ayuda para recuperar cadáver de obrero que cayó al mar de Chala

Familiares de Percy Pardo Príncipe, de 27 años, piden a la Marina de Guerra del Perú que mande personal especializado en la búsqueda y recuperación del cuerpo del obrero, luego de que desapareciera el 8 de octubre, en el mar del distrito de Chala, provincia de Caravelí, en la región Arequipa.

Rosmelia Pardo y sus hermanos han acudido a la Capitanía de Puerto del Callao para solicitar a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas el envío de buzos o drones acuáticos desde Lima que permitan continuar las acciones de búsqueda.

Percy sufrió un accidente cuando él y sus compañeros salieron a pescar en las peñas de la playa Petar, según contó su hermana. Un amigo de Percy también se cayó y perdió la vida, pero pudieron recuperar su cuerpo a los pocos días, pero aún no ubican el suyo.

No obstante, debido a las condiciones del mar y a la carencia de equipos especializados en dicha zona, no se cuenta con buzos ni con drones acuáticos que permitan continuar las labores de búsqueda y recuperación de manera efectiva.