Arequipa: piden ayuda para recuperar cadáver de obrero que cayó al mar de Chala

Familiares de Percy Pardo Príncipe, de 27 años, piden a la Marina de Guerra del Perú que mande personal especializado en la búsqueda y recuperación del cuerpo del obrero, luego de que desapareciera el 8 de octubre, en el mar del distrito de Chala, provincia de Caravelí, en la región Arequipa.
Rosmelia Pardo y sus hermanos han acudido a la Capitanía de Puerto del Callao para solicitar a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas el envío de buzos o drones acuáticos desde Lima que permitan continuar las acciones de búsqueda.
Percy sufrió un accidente cuando él y sus compañeros salieron a pescar en las peñas de la playa Petar, según contó su hermana. Un amigo de Percy también se cayó y perdió la vida, pero pudieron recuperar su cuerpo a los pocos días, pero aún no ubican el suyo.
No obstante, debido a las condiciones del mar y a la carencia de equipos especializados en dicha zona, no se cuenta con buzos ni con drones acuáticos que permitan continuar las labores de búsqueda y recuperación de manera efectiva.
Sus parientes han realizado la búsqueda por tierra y mar, con la ayuda de pescadores que se trasladan en bote, pero no cuentan con buzos especializados.
“Desde el 8 de octubre estamos haciendo la búsqueda terrestre y con los pescadores de Chala con bote. Hemos venido a buscar ayuda para que envíen buzos con equipos de oxígeno, pero no nos dan respuesta. Estamos haciendo la búsqueda por todos lados y nada, no encontramos ayuda”, expresó con preocupación.
El joven es natural de Huánuco, tiene un hijo de tres y un bebé por nacer. Él trabajaba en Chala como operario en una obra de agua y alcantarillado.
