Ate: buscan a adulto con Alzheimer desaparecido hace cuatro días

Don Abner Aspajo vestía una camiseta azul, pantalón negro y sandalias color azul con franjas y puntos rojos al momento de extraviarse. | Fuente: Rotafono
Familiares de Abner Aspajo Gonzales, de 57 años, se comunicaron con el Rotafono de RPP para pedir que ayuden a buscar al adulto que padece de Alzheimer. El hombre salió de su vivienda, situada en el distrito limeño de Ate, el sábado 30 de mayo, pero hasta el momento no retorna a su hogar.
Vanesa Aspajo solicitó el apoyo de las autoridades y vecinos para encontrar a su padre, quien se retiró de su casa, ubicada en la calle Los Virreyes, con dirección a Santa Anita, a las nueve de la mañana.
“Mi padre salió de la casa por un descuido con los que estaban con él. Él no habla normal y no tiene conciencia de su situación. Realmente nos encontramos desesperados, por la cual pedimos que nos puedan ayudar a encontrar a mi padre, ya que se encuentra desaparecido desde el día 30 de mayo aproximadamente a las 9 de la mañana”, expresó Vanesa.
La familia está preocupada, ya que el adulto tiene complicaciones para hablar debido a que tuvo un accidente hace poco y perdió la memoria. La última vez fue visto en el parque 1, situado en la calle San José de Santa Anita.
El señor Abner Aspajo tiene complicaciones para hablar debido a que tuvo un accidente hace poco y perdió la memoria.
Don Abner Aspajo vestía una camiseta azul, pantalón negro y sandalias color azul con franjas y puntos rojos al momento de extraviarse. Mide 1.65 metros, es de contextura delgada, tiene cabello negro corto y una hendidura en la frente debido a un accidente.
“Mi papá tiene 57 años, sufre de alteraciones mentales (Alzheimer). Realmente necesitamos, por favor, su apoyo. Estaremos eternamente agradecidos", solicitó.
Cualquier información puede comunicarse a los siguientes números telefónicos 921 524 298, 925 995 767, 955 744 114 o llamar al 114 de la Policía Nacional.
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