menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios a la comunidad

Ate: buscan a adulto con Alzheimer desaparecido hace cuatro días

Rotafono de RPP | Abner Aspajo Gonzales, de 57 años, se encuentra desaparecido desde el sábado 30 de mayo en el distrito limeño de Ate. Su familia pide ayuda a las autoridades.
| | Laura Urbina Saldaña
Don Abner Aspajo vestía una camiseta azul, pantalón negro y sandalias color azul con franjas y puntos rojos al momento de extraviarse.

Don Abner Aspajo vestía una camiseta azul, pantalón negro y sandalias color azul con franjas y puntos rojos al momento de extraviarse. | Fuente: Rotafono

Familiares de Abner Aspajo Gonzales, de 57 años, se comunicaron con el Rotafono de RPP para pedir que ayuden a buscar al adulto que padece de Alzheimer. El hombre salió de su vivienda, situada en el distrito limeño de Ate, el sábado 30 de mayo, pero hasta el momento no retorna a su hogar.

Vanesa Aspajo solicitó el apoyo de las autoridades y vecinos para encontrar a su padre, quien se retiró de su casa, ubicada en la calle Los Virreyes, con dirección a Santa Anita, a las nueve de la mañana.  

“Mi padre salió de la casa por un descuido con los que estaban con él. Él no habla normal y no tiene conciencia de su situación. Realmente nos encontramos desesperados, por la cual pedimos que nos puedan ayudar a encontrar a mi padre, ya que se encuentra desaparecido desde el día 30 de mayo aproximadamente a las 9 de la mañana”, expresó Vanesa.

La familia está preocupada, ya que el adulto tiene complicaciones para hablar debido a que tuvo un accidente hace poco y perdió la memoria. La última vez fue visto en el parque 1, situado en la calle San José de Santa Anita.  

Te recomendamos
Lima: piden ayuda para trasladar a adulta mayor que necesita diálisis al Hospital Guillermo Almenara

Lima: piden ayuda para trasladar a adulta mayor que necesita diálisis al Hospital Guillermo Almenara

 Villa María del Triunfo: encuentran a abuelito que desapareció tras salir de su casa

Villa María del Triunfo: encuentran a abuelito que desapareció tras salir de su casa
El señor Abner Aspajo tiene complicaciones para hablar debido a que tuvo un accidente hace poco y perdió la memoria.

El señor Abner Aspajo tiene complicaciones para hablar debido a que tuvo un accidente hace poco y perdió la memoria.

Características de Abner Aspajo 

Don Abner Aspajo vestía una camiseta azul, pantalón negro y sandalias color azul con franjas y puntos rojos al momento de extraviarse. Mide 1.65 metros, es de contextura delgada, tiene cabello negro corto y una hendidura en la frente debido a un accidente.

“Mi papá tiene 57 años, sufre de alteraciones mentales (Alzheimer). Realmente necesitamos, por favor, su apoyo. Estaremos eternamente agradecidos", solicitó.

Cualquier información puede comunicarse a los siguientes números telefónicos 921 524 298, 925 995 767, 955 744 114 o llamar al 114 de la Policía Nacional.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

Sepa más:
Adulto desaparecido Rotafono Adulto con Alzheimer Ate Santa Anita
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
El Agustino: piden donantes de sangre para madre de Satipo operada del corazón

El Agustino: piden donantes de sangre para madre de Satipo operada del corazón

 Amazonas: comunidad de Wawas reitera pedido de construcción del puente colgante caído hace casi dos meses [VIDEO]

Amazonas: comunidad de Wawas reitera pedido de construcción del puente colgante caído hace casi dos meses [VIDEO]

 Villa María del Triunfo: familia busca a abuelito que desapareció hace un día

Villa María del Triunfo: familia busca a abuelito que desapareció hace un día

 Junín: reportan la desaparición de abuelito de 76 años tras salir de su vivienda

Junín: reportan la desaparición de abuelito de 76 años tras salir de su vivienda
Otros casos similares
Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio

Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio
San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro

San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro
Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla

Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla
VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio

VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot