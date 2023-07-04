Ate: buscan a adulto con Alzheimer desaparecido hace cuatro días

Familiares de Abner Aspajo Gonzales, de 57 años, se comunicaron con el Rotafono de RPP para pedir que ayuden a buscar al adulto que padece de Alzheimer. El hombre salió de su vivienda, situada en el distrito limeño de Ate, el sábado 30 de mayo, pero hasta el momento no retorna a su hogar.

Vanesa Aspajo solicitó el apoyo de las autoridades y vecinos para encontrar a su padre, quien se retiró de su casa, ubicada en la calle Los Virreyes, con dirección a Santa Anita, a las nueve de la mañana.

“Mi padre salió de la casa por un descuido con los que estaban con él. Él no habla normal y no tiene conciencia de su situación. Realmente nos encontramos desesperados, por la cual pedimos que nos puedan ayudar a encontrar a mi padre, ya que se encuentra desaparecido desde el día 30 de mayo aproximadamente a las 9 de la mañana”, expresó Vanesa.

La familia está preocupada, ya que el adulto tiene complicaciones para hablar debido a que tuvo un accidente hace poco y perdió la memoria. La última vez fue visto en el parque 1, situado en la calle San José de Santa Anita.