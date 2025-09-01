Ate: buscan a escolar de 16 años que desapareció hace seis días tras salir de colegio

Luz Justo Apolinario se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir a la Policía Nacional que se intensifique la búsqueda de su hija Xiomara Calderón Justo, de 16 años, quien desapareció el martes 26 de agosto, cuando salió de su casa para dirigirse a su centro educativo, en el distrito limeño de Ate.

Luz contó que su hija salió a las 11 de la mañana de casa para una exposición escolar, pero después de dejar sus materiales en el Colegio Nacional Vitarte, salió por una puerta lateral y no se le volvió a ver.

La madre expresa su frustración con la inacción de la policía, a pesar de haber presentado una denuncia y solicitado las grabaciones de seguridad del plantel educativo.

“Yo he ido a poner una denuncia y me han aceptado toda la denuncia, pero el policía me dijo que ya hay que esperar”, cuestionó.

A seis días de la desaparición, la madre hizo un llamado urgente para que su hija regrese a casa.

“Decirle a mi hija que regrese a casa, por favor. Quiero verla nada más. Quiero tenerla acá en mis brazos. Quiero que regrese, que esté acá. Y sea como sea, solamente quiero que esté conmigo. Por favor, ayúdenme”, expresó Luz.

Características de la escolar

Xiomara es de tez trigueña, cabello semi ondulado color negro. Mide 1.50 metros y es de contextura delgada. Ella viste un buzo de la escuela de color verde y amarillo y lleva una mochila.

Cualquier información puede comunicarse con la familia de la adolescente al siguiente número telefónico 959 231 578 o al 114 de la Policía Nacional.