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Ate: buscan a hombre con discapacidad mental y diabetes que desapareció tras ir al mercado

Rotafono de RPP | David comenta que su hijo, quien desapareció en el distrito limeño de Ate, además de sufrir de retardo mental, tiene principios de esquizofrenia y padece de diabetes desde hace 15 años.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
El día que salió, él vestía un polo deportivo de la selección de Argentina, buzo color negro y zapatos color marrón.

El día que salió, él vestía un polo deportivo de la selección de Argentina, buzo color negro y zapatos color marrón.

David Vasquez Chuchon se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su hijo Luis Vasquez Zegarra, de 33 años, quien se perdió el pasado 7 de junio tras ir al mercado ubicado en el distrito limeño de Ate Vitarte.

David comentó que su hijo salió de su vivienda, ubicada en la Urbanización Los Ángeles, al promediar el mediodía cuando le dijo a sus padres que iría al mercado Virgen del Carmen; sin embargo, con el pasar de las horas, el hombre de 33 años no volvió y tampoco contestaba su celular.

Sus padres salieron a buscarlo pero no lo encontraron. David se dirigió a la comisaría para asentar la denuncia por desaparición. 

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Características del desaparecido

Luis Vasquez tiene 33 años, mide 1.75 metros, es de contextura gruesa, ojos de color ambar, de cabello color castaño oscuro. El día que salió, él vestía un polo deportivo de la selección de Argentina, buzo color negro y zapatos color marrón. 

David comenta que su hijo, además de sufrir de retardo mental, tiene principios de esquizofrenia y padece de diabetes desde hace 15 años, por lo que toma medicación diaria. 

La familia de Luis se encuentra muy preocupado por su seguridad. Si usted los ha visto, por favor, llamar al 985 902 470 o al 114. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe

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