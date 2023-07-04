Ate: buscan a joven con esquizofrenia que desapareció hace cuatro días

La madre solicita el apoyo de la comunidad para localizarlo lo antes posible, ya que necesita el cuidado de profesionales y seguir su tratamiento médico. | Fuente: Cortesía
Amparo Montalva se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar que ayuden a buscar a su hijo Kevin Arno Gutiérrez Montalva, de 33 años, quien desapareció el jueves 16 de julio en el distrito limeño de Ate. El joven padece esquizofrenia y necesita sus medicamentos, por lo que su familia pide el apoyo para ubicarlo.
La madre de familia contó que su hijo se extravió de un momento a otro mientras ambos intentaban cruzar la avenida Mariátegui, en la urbanización San Gregorio. El incidente ocurrió a las cuatro de la tarde aproximadamente cuando regresaban a la institución donde él recibe tratamiento especializado y estaba internado.
“Él tiene 33 años, sufre de esquizofrenia. Cuando lo saqué a pasear y cuando estábamos cruzando la pista de la urbanización San Gregorio, él se me adelantó y al cruzar él ya no estaba”, explicó.
La madre solicita el apoyo de la comunidad para localizarlo lo antes posible, ya que necesita el cuidado de profesionales y seguir su tratamiento médico.
“Ha sido cosas de segundos porque tengo mucho cuidado con él y la verdad que estoy muy muy preocupada. Le agradezco mucho si me pueden ayudar”, expresó.
El joven Kevin Gutiérrez viste una casaca plomo, pantalón plomo y zapatillas de color azul. | Fuente: Cortesía
Kevin es de tez blanca, ojos y cabello negros, boca mediana, nariz recta, mide 1.60 metros y es de contextura delgada.
El joven viste una casaca plomo, pantalón plomo y zapatillas de color azul. Kevin sí habla, pero se desorienta con facilidad.
Cualquier información sobre su paradero puede comunicarse al 990 900 467 o llamar a la línea gratuita 114 de la Policía Nacional.
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