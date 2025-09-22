Ate: familia busca a joven con discapacidad mental que desapareció hace cinco días

Patricia Mendoza se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que le ayuden a encontrar a su hermano Samuel Saúl Mendoza Cama, de 37 años, un joven con discapacidad mental severa y epilepsia, quien desapareció el miércoles 17 de septiembre, en el distrito limeño de Ate, cuando salió de su casa para botar la basura.

Samuel Saúl Mendoza salió a las 9 de la noche de su vivienda, en la urbanización Los Mangos, pero hasta el momento no ha retornado a su hogar, por lo que su familia se encuentra preocupada y solicita apoyo de la comunidad y de las autoridades.

El joven fue visto por última vez el último jueves 18 de septiembre en la zona de Las Praderas 1, en El Agustino, donde una vecina lo retuvo tras percatarse de que estaba perdido. La pobladora llamó a los agentes de Seguridad Ciudadana y a la Policía Nacional, quienes intervinieron a Samuel el jueves a las 9:32 de la mañana, pero denunció que no le dieron importancia y lo dejaron ir, sin levantar ningún acta, según cuestionó Patricia Mendoza.

Patricia mencionó que la vecina volvió a retener a su hermano hasta el mediodía de aquel día, pero Samuel se fue sin dejar rastro. Desde ese momento, desconocen su paradero, por lo que piden el apoyo de la población.

Características del joven

Samuel Saúl Mendoza vestía una casaca negra, un buzo plomo y zapatillas negras. Es de tez trigueña, mide 1.64 metros y es de contextura delgada.

Cualquier información sobre la ubicación del joven, puede comunicarse con su familia al siguiente número telefónico 997 278 187 o llamar a la línea gratuita 114 de la Policía Nacional.