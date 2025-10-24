menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios a la comunidad

Ate: joven con discapacidad intelectual está desaparecido desde hace una semana

Rotafono de RPP | El hermano de Eberth Cerazo Solis dijo que el último miércoles 22 de octubre un hombre lo vio en la calle, lo recogió y lo dejó en Puente Nuevo para que tome un carro hacia Chincha, región Ica
| | Victor Pacheco
El joven habría sido visto por una persona en Cajamarquilla

El joven habría sido visto por una persona en Cajamarquilla | Fuente: Rotafono

Eberth Rufino Cerazo Solis es un adulto que se encuentra desaparecido desde el último sábado 18 de octubre. Se perdió en las inmediaciones de un colegio que está en la zona de Livomarket, en Valle grande, en el distrito limeño de Ate. Su familia está desesperada y hace un pedido de ayuda público a las autoridades.

Su hermano Robinson Napoleón Pablo Solis se puso en contacto con el Rotafono de RPP para poner en conocimiento este hecho y destacó que Eberth, de 26 años tiene discapacidad intelectual. Además, dijo que no es la primera vez que se pierde, pero en esta ocasión no tienen idea a donde pudo ir.

Lo último que supieron de él es que una persona lo llamó para decirle que lo vio el último martes 21 en la noche a la altura de Cajamarquilla y lo dejó en Puente Nuevo al día siguiente. Sin embargo, no saben nada más; lo último que recuerda la familia es que quería irse a Chincha, en la región Ica.

El joven debe continuar su tratamiento y tomar sus medicamentos

El joven debe continuar su tratamiento y tomar sus medicamentos | Fuente: Rotafono

¿Cómo desapareció el joven?

El señor Robinson contó que su hermano Eberth vivía junto a su madre en el distrito de Aurahuá, provincia de Castrovirreyna, región de Huancavelica. No obstante, su mamá falleció y se fue con su hermana en Chincha; ahí estuvo un tiempo, pero hace una semana viajó a Lima para realizar su tratamiento por la discapacidad que tiene.

El pasado viernes, Robinson fue a celebrar el aniversario del colegio de su hijo y su hermano lo siguió. Esta celebración duró hasta las 11.00 p. m. aproximadamente, pero Eberth decidió quedarse ahí; él y su pequeño regresaron a su casa. Luego de ello, le dijeron que lo vieron junto a unos muchachos cerca de la escuela.

Eso fue lo último que supieron. A partir de ese día, pidieron ayuda a través de las redes sociales y lo buscaron por los alrededores. El miércoles, este hombre que lo vio lo llevó a su vivienda para darle de comer y lo dejó en un paradero para que se vaya a Ica, pero el problema es que Eberth no conoce la ciudad.

Familia pide ayuda para encontrarlo

Los familiares solicitan apoyo para hallar sano y salvo, ya que debe continuar con su tratamiento y debe tomar sus medicamentos. Ellos piden a la policía que amplíen la búsqueda y hagan las investigaciones correspondientes. Asimismo, exigen la colaboración de negocios y vecinos para que entreguen los videos de las cámaras de seguridad.

Eberth Cerazo Solis, de 26 años es de tez mestiza, tiene los ojos y el cabello negro, la boca grande, la nariz recta, mide 1.60 metros de estatura y es de contextura delgada. Sobre su vestimenta, portaba un polo rojo, una casaca con rayas horizontales blanquiceleste, un buzo azul oscuro y unos zapatos negros.

Para cualquier información al respecto pueden comunicarse a los siguientes números: 990742112 o al 929031726.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Ica Chincha puente nuevo Ate desaparecido adulto desaparecido joven desaparecido rotafono
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Rímac: familia logra encontrar a adulto mayor con alzheimer que estuvo tres días desaparecido

Rímac: familia logra encontrar a adulto mayor con alzheimer que estuvo tres días desaparecido

 Breña: familia busca a adulto mayor con Alzheimer que lleva desaparecido hace dos días

Breña: familia busca a adulto mayor con Alzheimer que lleva desaparecido hace dos días

 Miraflores: familia encuentra a escolar de 15 años que desapareció cuando iba rumbo a su colegio

Miraflores: familia encuentra a escolar de 15 años que desapareció cuando iba rumbo a su colegio

 Chorrillos: buscan a escolar de 15 años que desapareció cuando se dirigía a su colegio

Chorrillos: buscan a escolar de 15 años que desapareció cuando se dirigía a su colegio
Otros casos similares
Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio

Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio
San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro

San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro
Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla

Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla
VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio

VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot