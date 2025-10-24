Ate: joven con discapacidad intelectual está desaparecido desde hace una semana

Eberth Rufino Cerazo Solis es un adulto que se encuentra desaparecido desde el último sábado 18 de octubre. Se perdió en las inmediaciones de un colegio que está en la zona de Livomarket, en Valle grande, en el distrito limeño de Ate. Su familia está desesperada y hace un pedido de ayuda público a las autoridades.

Su hermano Robinson Napoleón Pablo Solis se puso en contacto con el Rotafono de RPP para poner en conocimiento este hecho y destacó que Eberth, de 26 años tiene discapacidad intelectual. Además, dijo que no es la primera vez que se pierde, pero en esta ocasión no tienen idea a donde pudo ir.

Lo último que supieron de él es que una persona lo llamó para decirle que lo vio el último martes 21 en la noche a la altura de Cajamarquilla y lo dejó en Puente Nuevo al día siguiente. Sin embargo, no saben nada más; lo último que recuerda la familia es que quería irse a Chincha, en la región Ica.