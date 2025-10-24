Ate: joven con discapacidad intelectual está desaparecido desde hace una semana

El joven habría sido visto por una persona en Cajamarquilla | Fuente: Rotafono
Eberth Rufino Cerazo Solis es un adulto que se encuentra desaparecido desde el último sábado 18 de octubre. Se perdió en las inmediaciones de un colegio que está en la zona de Livomarket, en Valle grande, en el distrito limeño de Ate. Su familia está desesperada y hace un pedido de ayuda público a las autoridades.
Su hermano Robinson Napoleón Pablo Solis se puso en contacto con el Rotafono de RPP para poner en conocimiento este hecho y destacó que Eberth, de 26 años tiene discapacidad intelectual. Además, dijo que no es la primera vez que se pierde, pero en esta ocasión no tienen idea a donde pudo ir.
Lo último que supieron de él es que una persona lo llamó para decirle que lo vio el último martes 21 en la noche a la altura de Cajamarquilla y lo dejó en Puente Nuevo al día siguiente. Sin embargo, no saben nada más; lo último que recuerda la familia es que quería irse a Chincha, en la región Ica.
El joven debe continuar su tratamiento y tomar sus medicamentos | Fuente: Rotafono
El señor Robinson contó que su hermano Eberth vivía junto a su madre en el distrito de Aurahuá, provincia de Castrovirreyna, región de Huancavelica. No obstante, su mamá falleció y se fue con su hermana en Chincha; ahí estuvo un tiempo, pero hace una semana viajó a Lima para realizar su tratamiento por la discapacidad que tiene.
El pasado viernes, Robinson fue a celebrar el aniversario del colegio de su hijo y su hermano lo siguió. Esta celebración duró hasta las 11.00 p. m. aproximadamente, pero Eberth decidió quedarse ahí; él y su pequeño regresaron a su casa. Luego de ello, le dijeron que lo vieron junto a unos muchachos cerca de la escuela.
Eso fue lo último que supieron. A partir de ese día, pidieron ayuda a través de las redes sociales y lo buscaron por los alrededores. El miércoles, este hombre que lo vio lo llevó a su vivienda para darle de comer y lo dejó en un paradero para que se vaya a Ica, pero el problema es que Eberth no conoce la ciudad.
Los familiares solicitan apoyo para hallar sano y salvo, ya que debe continuar con su tratamiento y debe tomar sus medicamentos. Ellos piden a la policía que amplíen la búsqueda y hagan las investigaciones correspondientes. Asimismo, exigen la colaboración de negocios y vecinos para que entreguen los videos de las cámaras de seguridad.
Eberth Cerazo Solis, de 26 años es de tez mestiza, tiene los ojos y el cabello negro, la boca grande, la nariz recta, mide 1.60 metros de estatura y es de contextura delgada. Sobre su vestimenta, portaba un polo rojo, una casaca con rayas horizontales blanquiceleste, un buzo azul oscuro y unos zapatos negros.
Para cualquier información al respecto pueden comunicarse a los siguientes números: 990742112 o al 929031726.
